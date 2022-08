Jerzy Kleer. Fenomen, profesor orkiestra

Profesor Jerzy Kleer był fenomenem, nad którym powinni się pochylić inni uczeni profesorowie.

Umarł 27 lipca 2022 r. Miał 94 lata. Kiedy kilka tygodni temu przywieziono go do szpitala w stanie ciężkiego udaru, lekarze, kręcąc głowami, musieli mu wystawić zwolnienie z pracy. Profesor niemal do ostatnich chwil swego długiego życia był czynny zawodowo, pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych i w Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus Polskiej Akademii Nauk. Ostatnią swoją książkę, „Ekonomiczne i społeczne skutki przesileń cywilizacyjnych”, wydał w ubiegłym roku. Pracował nad kolejną.