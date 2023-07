Atak hakerski na serwis POLITYKI

W poniedziałek rano doszło do ataku na serwery POLITYKI. Przez dłuższy czas treści tygodnika nie były dostępne w internecie dla naszych czytelniczek i czytelników. Był to tzw. atak DDoS, który polega na zapchaniu serwera lub łącza internetowego do serwera przez skierowanie ogromnego ruchu sieciowego z tysięcy komputerów na całym świecie – najczęściej zainfekowanych wirusami. Im większy taki sztuczny ruch jest kierowany na zaatakowany serwis lub stronę, tym wolniej ona działa, dochodzi do przeciążenia (nie wytrzymuje liczby odwiedzin) i w końcu staje się niedostępna.

Atak był kilkakrotnie silniejszy od poprzedniego, do którego doszło 18 maja. Wtedy strony wielu polskich portali i serwisów informacyjnych, w tym naszego, nie działały lub działały wolniej przez kilka godzin. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło wówczas, że powodem problemów w redakcjach był atak DDoS. Prawdopodobnie autorami byli hakerzy z Rosji, którzy uaktywnili się po agresji na Ukrainę.

Czytelniczki i czytelników przepraszamy za problemy w dostępie do naszych treści i bardzo dziękujemy za zrozumienie.

REDAKCJA