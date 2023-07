Władza zrodzona z urazy. Nowy Pomocnik Historyczny

Na rynku pojawił się nasz nowy Pomocnik Historyczny: III Rzesza 1933–45. Jak Hitler uwiódł Niemców.

To nie jest tylko historia Adolfa Hitlera. Pomocnik Historyczny pokazuje i objaśnia zbrodniczy fenomen państwa niemieckiego, które istniało zaledwie 12 lat, zostało stworzone na drodze legalnej i przeszło do historii pod nazwą Trzeciej Rzeszy, a zostawiło po sobie wymordowany i zrujnowany kontynent.

Francuski dramaturg i eseista Eric-Emmanuel Schmitt tak pisze w swej powieści „Przypadek Adolfa H.”: „Nie mieli pojęcia, że nie wybrali człowieka polityki, tylko artystę, to znaczy dokładne przeciwieństwo polityka. Artysta nie nagina się do rzeczywistości, lecz ją wymyśla. Właśnie dlatego, że nienawidzi rzeczywistości, stwarza ją z urazy. (…) Hitler doszedł do władzy, bo był nieudanym artystą. Powtarzał od dziesięciu lat: »Obejmiemy władzę legalnie. Później…«. Później władzę stanowił on”.

Po raz pierwszy Pomocnik ten ukazał się w 2013 r. Po dziesięciu latach konteksty i wnioski nie straciły nic na znaczeniu. Dlatego ponownie zapraszamy do lektury.

Pomocnik Historyczny „III Rzesza 1933–45” w dobrych punktach sprzedaży prasy. Wydanie specjalne liczy 140 strony, cena: 29,99 zł. Można je kupić także na sklep.polityka.pl.