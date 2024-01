"Opadające liście" w reż. Akiego Kaurismäkiego od 9 lutego 2024 w kinach

Obsypywany nagrodami nowy film Akiego Kaurismäkiego, melancholijna komedia o poszukiwaniu miłości przez życiowych outsiderów.

Ansa to małomówna pracowniczka lokalnego supermarketu, Holappa z kolei zarabia na życie na budowie. Łączy ich szlachetne usposobienie oraz pasmo kolejnych porażek, jakich oboje na każdym kroku doświadczają. Kobieta straciła właśnie pracę, bo jej przełożonym nie spodobał się ludzki gest, na jaki się zdobyła, mężczyzna natomiast zmaga się z poważnym problemem alkoholowym.

Spotykają się przypadkiem, na imprezie karaoke. Od pierwszej chwili widać, że tych dwoje zupełnie nieprzystosowanych do dzisiejszego świata bohaterów to bratnie dusze. Ciągnie ich do siebie, choć towarzyszy temu nutka niepewności. W końcu życie było dla nich do tej pory raczej pasmem niepowodzeń i bolesnych rozczarowań. Na naszych oczach kwitnie jednak niewinne, piękne uczucie, choć w tle, co słyszymy w radiowych odbiornikach, rozgrywają się dramatyczne wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Laureat Nagrody Jury ostatniego festiwalu w Cannes, a zarazem najważniejszy fiński reżyser Aki Kaurismäki tworzy kolejną słodko gorzką opowieść o życiowych outsiderach, którzy poszukują szczęścia. W filmie, będącym celebracją małych chwil i niepozornych gestów, jest miejsce na humor, wzruszenie, głęboki humanizm, ale i komentarz do aktualnych wydarzeń społecznopolitycznych.

TWÓRCY FILMU:

Reżyseria i scenariusz: Aki Kaurismäki

Zdjęcia: Timo Salminen

Montaż: Samu Heikkilä

Scenografia: Ville Grönroos

Kostiumy: Tiina Kaukanen

Producenci: Misha Jaari, Aki Kaurismäki, Mark Lwoff

OBSADA:

Alma Pöysti Ansa

Jussi Vatanen Holappa

Janne Hyytiäinen Huotari

Alina Tomnikov

OBSADA:

Alma Pöysti Ansa

Jussi Vatanen Holappa

Janne Hyytiäinen Huotari

Alina Tomnikov

Sakari Kuosmanen

Marttti Suosalo

Nagrody i festiwale:

2024 – OSCARY 2024/ Najlepszy film międzynarodowy SHORTLISTA

2024 – Złote Globy – nominacje: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsza aktorka komediowa

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes – Nagroda Jury

2023 – Europejskie Nagrody Filmowe – nominacje: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepsza aktorka, najlepszy aktor, najlepszy scenariusz,

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sydney

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Monachium – Nagroda Publiczności

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Chicago – najlepszy reżyser (Nagroda Silver Hugo)

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian – nagroda FIPRESCI Film Roku

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Palm Springs

2023 – Stowarzyszenie Krytyków Filmowych w Toronto – nagroda dla najlepszego filmu międzynarodowego

2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Miszkolc – nagroda specjalna im. Adolph Zukora



Biogram reżysera:

Aki Kaurismäki – fiński reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Urodził się w 1957 roku w Orimattila. Swą filmową karierę rozpoczął od współpracy ze starszym bratem Miką przy filmie „The Liar” (1981), gdzie współtworzył scenariusz i wcielił się w główną rolę. Samodzielnie zadebiutował dwa lata później „Zbrodnią i karą”, adaptacją klasycznej powieści Fiodora Dostojewskiego. Kolejne produkcje Kaurismäkiego cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwracając na niego uwagę filmowego świata. W 2002 roku „Człowiek bez przeszłości” zdobył Grand Prix i Nagrodę Jury Ekumenicznego na festiwalu w Cannes. Jego filmy określane są jako pełne humanizmu czarne komedie, których bohaterami zwykle są outsiderzy, ludzie na marginesie społeczeństwa, próbujący odnaleźć własną drogę.

Prasa o filmie:

W tym filmie wiara do znajdowania światła w ciemności nigdy nie wydaje się ani trochę fałszywa czy naiwna. David Ehrlich, Indiwire

To najczulszy, najkrótszy i najbardziej czarujący obraz tegorocznego konkursu w Cannes. Daria Sienkiewicz, Filmweb

Błyszczy jak klejnot w kurzu. David Rooney, The Hollywood Reporter

To ciepłe, empatyczne, wzruszające, bezpretensjonalne, a nade wszystko mądre kino. Kuba Armata, Interia.pl

Dystrybutor: AURORA FILMS www.aurorafilms.pl