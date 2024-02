Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Reszką: w czwartek 7 marca

Wraz z Wydawnictwem Wielka Litera zapraszamy 7 marca o godz. 18 do naszej redakcji na spotkanie autorskie z Pawłem Reszką w związku z premierą jego najnowszej książki „Stolik z widokiem na Kreml”. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Montgomery.

To jedna z najbardziej osobistych książek o Rosji – państwie, które, zdaniem autora, popełniło samobójstwo. Jak pisze Reszka: kiedy wybuchają bomby, giną nie tylko ludzie, ale też przyjaźnie. Jego relacje z rosyjskimi znajomymi kształtowały się latami podczas długich dyskusji w moskiewskich mieszkaniach i barach, rodziły się wraz z nadzieją na lepsze, demokratyczne państwo. Umarły, gdy okazało się, że większość przyjaciół popiera kolejną wojnę Putina, a telefon po drugiej stronie milczy. Swoich dawnych kompanów autor widuje jedynie w państwowej telewizji, gdy chwalą rosyjskie postępy na ukraińskim froncie.

Paweł Reszka niezwykle trafnie portretuje rosyjskie rozdwojenie jaźni i to, czym jest „rosyjska dusza”. Zabiera nas w 154-godzinną podróż pociągiem na skraj dzisiejszego imperium. Nigdzie tak dobrze jak tam nie widać, że to wszystko, co kryje się pod pojęciem „ruski mir”, nigdy nie zniknęło; nawet podczas demokratycznej odwilży miało się w najlepsze. Uwierzyliśmy w świat widziany na moskiewskim Nowym Arbacie. Uwierzyliśmy w teatr. Ale przecież żadne przedstawienie nie może trwać wiecznie.

Paweł Reszka – dziennikarz, korespondent wojenny (m.in. w Gruzji i Ukrainie), autor bestselerowych książek. Współpracował z „Rzeczpospolitą” jako korespondent w Moskwie, był szefem działu śledczego w „Dzienniku”. Pisał dla „Tygodnika Powszechnego” i „Newsweeka Polska”. Od 2019 r. jest dziennikarzem tygodnika „Polityka”. Dwukrotny laureat prestiżowej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego (2010 i 2022). Otrzymał również Nagrodę Specjalną Radia ZET „Dziennikarz Dekady” (2019). Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w konkursie Grand Press.

Zapraszamy do redakcji „Polityki”: ul. Słupecka 6 w Warszawie, wejście B. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Na miejscu będzie możliwość zakupienia książki.