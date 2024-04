O kulturze cyfrowej i nie tylko

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Mixer Media Festival, który odbędzie się w dniach 11–14 kwietnia w Warszawie. Mixer Media Festival to to, co najlepsze w światowym i europejskim dziennikarstwie, wydarzenie stworzone z myślą o dziennikarzach, artystach i wszystkich osobach, które cenią opowieści o świecie. W programie dyskusje, prezentacje, performansy, instalacje i warsztaty. Festiwal skupi się na dwóch głównych zagadnieniach: wpływie sztucznej inteligencji na dziennikarstwo oraz przecięciu sztuki i mediów. Nie zabraknie również dyskusji o bieżących tematach politycznych, które rozgrzewają międzynarodową debatę publiczną.

Głównym miejscem spotkań będzie Klub Outriders (ul. Rokosowska 8 w Warszawie), ale w piątek 12 kwietnia wyjątkowo zapraszamy na festiwalowe wydarzenia do redakcji POLITYKI przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie (sala multimedialna). W szczególności polecamy panel „Kultura cyfrowa: czy jest taki dział w mediach i jak o niej pisać?”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 i poprowadzi je red. Bartek Chaciński, a towarzyszyć mu będą Agnieszka Słodownik, Paweł Schreiber i Olaf Szewczyk. Panel będzie w języku angielskim.

Udział w Festiwalu jest biletowany. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: mixer.media/festival/2024

REDAKCJA