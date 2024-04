Film „Przysięga Ireny” od 19 kwietnia w kinach

Polsko-kanadyjska produkcja zadebiutuje na ekranach kin 19 kwietnia czyli dokładnie w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

„Przysięga Ireny” to prawdziwa, przejmująca opowieść o zachowaniu człowieczeństwa w nieludzkich czasach II wojny światowej. Historia jest oparta na faktach z życia Ireny Gut-Opdyke, która z narażeniem życia ratowała Żydów ukrywających się po likwidacji getta. W głównych rolach zobaczymy gwiazdy światowego kina: Sophie Nelisse i Dougraya Scotta. W obsadzie polsko-kanadyjskiej koprodukcji znaleźli się również: Andrzej Seweryn, Filip Kosior, Rafał Mohr, Eliza Rycembel, Tomasz Tyndyk, Irena Melcer, Eryk Kulm Jr, Mateusz Mosiewicz, Rafał Maćkowiak, Maciej Nawrocki, Zuza Puławska, Krzysztof Szczepaniak, Aleksandar Milićević i Agata Turkot. Reżyserką obrazu jest wielokrotnie nagradzana Louise Archambault, natomiast za zdjęcia odpowiada Paul Sarossy. Scenariusz napisał Dan Gordon, który jest również autorem sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku. Światowa premiera filmu miała miejsce na 48. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena (Sophie Nelisse) w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Siłą zostaje zmuszona do niewolniczej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja polepsza się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer – major SS (Dougray Scott). Zafascynowany rezolutną dziewczyną mężczyzna zauważa, że pracuje ona ponad swoje siły i awansuje ją w strukturze fabryki. Irena przejmuje nowe obowiązki w kuchni, a później także dostaje za zadanie zarządzanie szwalnią, w której pracuje kilkunastu Żydów. Bohaterce udaje się podsłuchać rozmowę Niemców, z której dowiaduje się o planach likwidacji pobliskiego getta i postanawia znaleźć sposób na to, by ocalić podlegających jej robotników. Wkrótce rozwiązanie sytuacji pojawia się samo – młoda Polka otrzymuje propozycję pracy w roli gosposi w posiadłości Rugemera. Irena postanawia wykorzystać zaufanie pracodawcy i ukryć w jego domu Żydów pracujących wcześniej w szwalni. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum.

Gatunek: dramat wojenny

Produkcja: Polska, Kanada 2023

Dystrybucja: K&K Film Selekt/Quiver Distribution

Reżyseria: Louise Archambault („Familia”, „Gabrielle'”)

Zdjęcia: Paul Sarossy („Exotica”, „Ararat”, „Słodkie jutro”, „Rodzina Borgiów")

Scenariusz: Dan Gordon („Morderstwo pierwszego stopnia”, „Huragan”, „Pasażer 57”)

Obsada: Sophie Nelisse („Pan Lazhar”, „Yellowjackets”, „Złodziejka książek”), Dougray Scott („Mission: Impossible 2”, „Taśmy Watykanu", „Gra Ripleya” ),Maciej Nawrocki („Noc życia”, „Sala samobójców”, „1920. Wojna i miłość”), Andrzej Seweryn („Ostatnia Rodzina”, „Różyczka”, „Lista Schindlera”), Eliza Rycembel („Boże Ciało”, „Obietnica”) , Tomasz Tyndyk („Pianista”, „Weekend”), Aleksandar Milićević („Czarny Mercedes”, „Planeta Singli 2”, „Planeta Singli 3”), Agata Turkot („Wesele”, „Soyer”), Filip Kosior („Piłsudski”, „Gorzko, gorzko!”), Irena Melcer („Lokatorka”, „Powidoki”, „Aida”), Krzysztof Szczepaniak („Kamienie na szaniec”), Mateusz Mosiewicz („Pod wiatr”), Rafał Mohr („Kler”, „Pitbull”), Eryk Kulm Jr („Filip”, „Kiedy ślub”), Rafał Maćkowiak („33 sceny z życia”, „Ciemno, prawie noc”), Maciej Nawrocki („Operacja Dunaj”, „Inni ludzie”) i Zuza Puławska („Wesele”, „Wszystko dla mojej matki”)