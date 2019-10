23 października nakładem wydawnictwa SENS ukaże się „Nalewka na piołunie” – najnowsza książka Ludwika Stommy, felietonisty POLITYKI.

„Po 10 latach w POLITYCE, które uczciłem Nalewką na czereśniach stuknęło następnych dwadzieścia. Kawał życia. W międzyczasie przeprowadziłem się (żegnaj, czereśnio), poduczyłem na ile mogłem kolejnych doktorantów, odleżałem co swoje w szpitalach, pojeździłem po świecie, wreszcie przeszedłem na emeryturę. Nie oznacza to, żebym miał zamiar przestać pisać do POLITYKI – niewiele już czasu zostało więc redakcja wytrzyma. Ale bez czereśni horyzont już jakiś inny. Szron na głowie miąłem i trzydzieści lat temu – to niestety oczywiste, a czy w sercu ciągle maj? W warunkach katastrofy klimatycznej wszystko jest możliwe. Maj w lutym i maj w październiku – czemu więc nie mieć nadziei. Najważniejsze, że POLITYKA trwa i się nie poddaje. Tego samego i czytelnikom tego wyboru felietonów życzę.”