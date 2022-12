Wasilewski: Jak wznosić toast noworoczny (i nie tylko)

Czym jest toast? Po co go wznosimy? Jak go stworzyć i jak działa? Rozmowa z prof. Jackiem Wasilewskim.

Przed nami imprezy sylwestrowe i bale karnawałowe, warto z tej okazji wskrzesić tradycję wygłaszania toastów. Sztuka wznoszenia toastów towarzyszy nam od wieków. Do czego nam służyły i służą? Jakie są rodzaje i porządek toastów? Jaki toast wznieść na początek 2023 r.? Rozmowa z medioznawcą, politologiem i pisarzem prof. Jackiem Wasilewskim z Uniwersytetu Warszawskiego.