O co chodzi rolnikom? Czym się skończy ich protest?

Dlaczego rolnicy wyszli na drogi i czy to na pewno efekt Zielonego Ładu i importu z Ukrainy? Co może zrobić rząd, co Bruksela, a co Kijów, żeby zakończyć protesty? Rozmowa z Joanną Solską.

Łukasz Lipiński rozmawia z publicystką ekonomiczną „Polityki” Joanną Solską o rolniczych protestach, które w środę po raz kolejny sparaliżowały kraj. Ile w nich autentycznej obrony interesów gospodarczych, a ile polityki? W jakim stopniu rolnicze postulaty mogą zostać spełnione i co jeszcze można (i trzeba) zrobić, żeby poprawić opłacalność produkcji rolnej? Jak ochronić polskie i europejskie rolnictwo w zglobalizowanym świecie?