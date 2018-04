Ewa Józefowicz Władczynie starożytnego Egiptu „Od matki króla po córkę Ra” Kobiety u władzy.

Sarkofag Bożej Małżonki Netiqeret (z grecka nazywanej Nitokris), córki Psametyka I z Sais, założyciela XXVI dynastii z Okresu Późnego.

Tron dla mężczyzn. Kobiety z egipskiej rodziny królewskiej zawdzięczały swoją wysoką pozycję wyłącznie powiązaniom z władcą; występowały jako królewskie matki, żony, córki i siostry. Nie istniało osobne słowo oznaczające królową, ale przyjęło się tłumaczyć tak egipskie tytuły matki króla oraz żony króla, podczas gdy siostra króla i córka króla są określane jako księżniczki. Często nie mamy o nich szczegółowych informacji. Na temat ich indywidualnych cech wiadomo coś więcej dopiero od czasów Nowego Państwa (ok. 1539–1069 p.n.e.) i jest to zresztą wiedza ograniczona do oficjalnych inskrypcji. Przeważnie nie znamy nawet ich wieku, a co dopiero mówić o charakterze. Rola królewskich kobiet zmieniała się przez wieki, a w każdej dynastii były postacie wyróżniające się na tle innych. Niektóre cieszyły się dodatkowymi przywilejami – większymi grobowcami, nietypowymi tytułami czy elementami wizerunku zarezerwowanymi wcześniej dla królów. Mogły sprawować rządy w imieniu małoletnich synów jako regentki, a w wyjątkowych okolicznościach zostać pełnoprawnymi królami. W Egipcie faraońskim są znane tylko cztery takie przypadki. W Okresie Ptolemejskim (305–30 p.n.e.) trudniej je policzyć z powodu powtarzalności imion oraz skomplikowanych walk o władzę w dynastii. Przeważnie były jednak koregentkami, a nie samodzielnymi władczyniami. Matki, żony, siostry. Wydaje się, że regencja przypadała kobietom, ponieważ nie stanowiły one konkurencji dla młodego władcy. Na ogół miały wręcz żywotny interes w przekazaniu mu tronu – głównymi bowiem kandydatkami do tej roli były królewskie matki. Ponieważ kobiety te nie posiadały dodatkowych tytułów z racji sprawowanej funkcji, część z nich zapewne pozostaje nierozpoznana. Pierwsza znana z imienia królowa Egiptu, Net-hetep z początku I dynastii, była przypuszczalnie regentką dla króla Aha lub Dżera. Niewiele jednak o niej wiadomo. Imię Aha znaleziono w jej grobowcu, a Dżera towarzyszyło jej imieniu w skalnych inskrypcjach na Synaju. Wyróżniały ją grób o iście królewskich rozmiarach (jej następczynie miały znacznie skromniejsze pochówki) oraz imię zapisywane w sposób podobny do królewskiego imienia Horusowego. Za czasów I dynastii pojawiła się kolejna regentka o silnej pozycji: Mernet, żona Dżeta i matka Dena. I znów na jej niepoślednią pozycję wskazują rozmiary grobowca, stela grobowa przypominająca te królewskie oraz imię zapisywane wraz z imionami władców, choć z określeniem „matka króla”. Kolejną znaczącą regentką była matka Pepiego II z VI dynastii, który objął tron w wieku 6 lat. Rzeźba przedstawiająca ją z synem na kolanach jest niezwykła, ponieważ wbrew egipskiemu kanonowi faraon został ukazany w znacznie mniejszej skali niż jego matka. W wybitne regentki obfitował zwłaszcza czas Nowego Państwa. Na początku tego okresu królowa Jahhetep, matka Jahmesa II oraz jego siostry-małżonki Jahmes-Nefertiri, zastępowała syna w sprawach wojskowych (być może, gdy walczył on w innej części kraju, gdyż trwała wojna o uwolnienie Egiptu spod wpływu Hyksosów). Sama Jahmes-Nefertiri, będąc królewską córką, siostrą, żoną i matką, była też regentką swojego syna Amenhotepa I i cieszyła się takim szacunkiem, że jej kult w rejonie Teb trwał przez setki lat. Władczynie. Choć można przypuszczać, że wiele królowych miało duży wpływ na funkcjonowanie państwa, jest to trudne do ścisłego określenia, gdyż źródła dotyczące dworskiego życia zachowały się fragmentarycznie. Przeważnie dysponujemy jedynie (jeśli w ogóle) oficjalnymi tekstami i z rzadka możemy poznać detale dotyczące przekazywania władzy. Dlatego jedyne kobiety, co do których mamy pewność, że ich wpływ na politykę był realny, to regentki i faraonowie-kobiety. Tę drugą grupę wyróżnia przede wszystkim przyjęcie regaliów zarezerwowanych wyłącznie dla króla oraz tytulatury królewskiej, gdzie część tytułów zyskuje dopasowaną do ich płci formę – jak żeński Horus czy córka Ra. (Nie jest właściwe nazywanie rządzących Egiptem kobiet królowymi, ponieważ – jak wspomnieliśmy – w realiach egipskich słowo to oznacza żonę króla, a nie samodzielną władczynię). Niestety, w żadnym przypadku nie znamy dokładnych okoliczności przejęcia władzy przez kobiety i nie wiemy, jak postrzegali je im współcześni, nie mówiąc o ich motywacjach czy cechach psychologicznych. Neferusebek. Przez długi czas uważano, że pierwszą władczynią Egiptu była Netiqeret (z grecka Nitokris) z końca VI dynastii. Choć historycy Manethon i Herodot wychwalali jej piękno i dzielność, nie istnieją żadne źródła jej współczesne czy przynajmniej z nieodległych czasów. Pierwszeństwo w kobiecych rządach należy więc do Neferusebek, ostatniej władczyni XII dynastii. Zachowały się współczesne jej zabytki i była wymieniana na listach królów, co oznacza, że nikt nie kwestionował jej prawa do rządów, a pamięć o niej przetrwała wieki. Jest prawdopodobne, że była córką Amenemhata III. Choć nigdzie ich pokrewieństwo nie jest opisane wprost, istnieje co do tego kilka wskazówek. Na fragmentach architektonicznych pochodzących z terenu świątyni przy piramidzie Amenemhata III w Hawarze znaleźć można m.in. sformułowanie „budowle jej ojca” – co mogło się odnosić tylko do Neferusebek. Odkryto też część kolumny, gdzie widać imiona Horusowe obu władców, przy czym siedzący na serechu Horus Amenemhata III przekazuje połączone znaki życia i trwałości żeńskiemu Horusowi Neferusebek. Widać więc, że używała ona swoich związków z Amenemhatem III w celu legitymizacji władzy. Nie odnaleziono za to żadnych tekstów, w których wspominałaby swojego bezpośredniego poprzednika, Amenemhata IV, zatem ich relacja pozostaje nieznana. Najciekawszym znaleziskiem związanym z Neferusebek jest fragment rzeźby ukazujący jej tors, świadczący o tym, w jaki sposób ukazywano ją jako władcę. Jej wyraźnie kobieca figura była ubrana w suknię, na którą nałożono królewski kilt szendżit. Widać też poły chusty nemes. Neferusebek została królem najprawdopodobniej z powodu braku męskich kandydatów do tej roli. Rządziła przynajmniej trzy lata, o czym wiadomo z inskrypcji z zapisem poziomu wód Nilu. Być może należała do niej jedna z bardzo zniszczonych piramid w Mazghuna. Najbardziej znaczącym dokonaniem Neferusebek, o którym wiadomo, to ukończenie wspomnianej świątyni Amenemhata III w Hawarze. Można ją identyfikować z labiryntem, którym zachwycał się Herodot. Hatszepsut. Najdłużej rządzącym faraonem-kobietą była Hatszepsut z XVIII dynastii. Jako córka Thotmesa I i jego głównej małżonki Jahmes została wydana za mąż za swojego przyrodniego brata Thotmesa II i miała z nim córkę, o imieniu Neferura. Będąc żoną króla, wyróżniała się tylko religijną funkcją Bożej Małżonki, ściśle związaną z kultem Amona. Thotmes II rządził krótko, a po jego śmierci tron przypadł jego synowi z innej małżonki, Thotmesowi III, który był wówczas dzieckiem. Początkowo Hatszepsut została regentką, od razu bardzo aktywną. Jeden z dostojników, Ineni, opisywał, że po śmierci męża miała pieczę nad krajem i podejmowała decyzje, a młodego Thotmesa III nawet nie wymienił z imienia. Później jednak nastąpiła zmiana, której przyczyna pozostaje nieznana – najdalej w 7. roku rządów Thotmesa III Hatszepsut koronowała się na króla, przyjmując odpowiednią tytulaturę i zwierzchnictwo nad krajem na kolejne kilkanaście lat. Stopniowo też jej wizerunki były maskulinizowane, aż ostatecznie ukazywano ją jako mężczyznę. Nie miało to na celu oszukania kogokolwiek co do jej płci (w tekstach dalej występowała jako kobieta), tylko dostosowanie jej przedstawień do tradycyjnego kanonu wizerunków władcy – a ten był męski. Hatszepsut nie odsunęła swojego podopiecznego od władzy. Na większości zabytków występują wspólnie, aczkolwiek kobieta-król jest często subtelnie przedstawiana jako ważniejsza. Zagadką pozostają ich wzajemne relacje. Można jednak założyć, że nie były wprost wrogie, ponieważ Thotmes III został wychowany tak, by świetnie sobie radzić za samodzielnych rządów. Odnosił sukcesy militarne i pod wieloma względami kontynuował przedsięwzięcia Hatszepsut. A te były liczne – jako król prowadziła aktywny program budowlano-religijny, tworząc nowe świątynie i odnawiając stare. Po ponad 20 latach jej rządów (liczyła je od śmierci Thotmesa II) zachowało się bardzo wiele zabytków, z jej świątynią w Deir el-Bahari na czele. Przebudowała również dużą część świątyni Amona w Karnaku. Postawiła tam trzy pary obelisków i dodała nowe elementy, m.in. VIII pylon i Czerwoną Kaplicę. Wybudowała też małą świątynię w Medinet Habu oraz świątynię Satet na Elefantynie (wspólnie z Thotmesem III), królewski grobowiec (być może najstarszy w Dolinie Królów) oraz wiele mniejszych kaplic. Dbała o kult nawet pomniejszych bogów, zorganizowała pierwszą od stuleci wyprawę do odległej krainy Punt oraz co najmniej jedną wyprawę wojskową do Nubii. W licznych inskrypcjach wykładała wprost ideologiczne podstawy swojej władzy. Przede wszystkim głosiła, że była przeznaczona do tronu od poczęcia, ponieważ to bóg Amon miał spłodzić ją z królową Jahmes, przyjmując postać Thotmesa I. Została przedstawiona jako następca tronu bogom i ludziom (to wszystko ukazano na reliefach w Deir el-Bahari). Dodatkowo jako następcę wskazała ją wyrocznia (według tekstu z Czerwonej Kaplicy). Wreszcie, była dumna z przywracania dawnych rytuałów. Wszystkie te działania nie były wprost propagandą, ponieważ to nie lud egipski wybierał króla. Hatszepsut postępowała tak, aby podobać się bogom, w szczególności Amonowi, i pisała o swoich dokonaniach, by pamiętali o nich po wsze czasy. Nie uchroniło jej to przed zapomnieniem na całe tysiąclecia. Thotmes III kazał zniszczyć jej wizerunki i imiona ok. 20 lat po jej śmierci, przywłaszczył sobie niektóre budowle, a inne usunął. Przyczyny tego nie są jasne, jednak raczej nie chodziło o zemstę, tylko o politykę dynastyczną. Król-kobieta, koronowany w trakcie rządów innego faraona, zaburzał linię sukcesji biegnącą od Thotmesa I do jego wnuka Amenhotepa II. W efekcie Hatszepsut, tak jak królowie z okresu amarneńskiego, była pomijana w późniejszych listach władców, by pojawić się dopiero na liście Manethona jako Amessis (musiały więc istnieć związane z nią zapiski). Pamięć o jej dziele przywrócili nowożytni badacze. Kolejny faraon płci żeńskiej, Neferneferuaton, znany zaledwie z kilku zapisów imienia, omówiony został przy władcach amarneńskich. Tauseret. Rządy ostatniej kobiety-króla Egiptu faraońskiego, Tauseret, zamknęły czas XIX dynastii. Rozpoczęła karierę jako główna żona Sethiego II, który na kilka lat stracił władzę nad częścią kraju na rzecz uzurpatora Amenmesa. Ten być może pochodził z bocznej linii rodu królewskiego, gdyż żyjący dwa pokolenia wcześniej Ramzes II pozostawił ponad setkę potomstwa. Niektórzy badacze uważają nawet, że uzurpator był zbuntowanym synem Sethiego II. Amenmes ostatecznie został pokonany, ale Sethi II umarł niecałe dwa lata później. Jego następcą został młody i niepełnosprawny Siptah, przypuszczalnie syn Amenmesa (nigdzie imię jego ojca nie jest wymienione wprost). Tauseret została zaś regentką, choć z pewnością nie była matką Siptaha. Dodatkowo na dworze działał wpływowy kanclerz Bai, przedstawiany jako niemal równy królowi i ok

