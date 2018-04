Agnieszka Krzemińska Dom i rodzina faraona „Załóż dom i miłuj w nim żonę swą, jak przystoi” Małżeństwo i rodzina króla.

BEW Harem faraona według angielskiego malarza Ernesta Normanda, obraz olejny z 1895 r. Rodzina ponad wszystko. W opowiadaniu „Historia rozbitka" z czasów XII dynastii bohater spotyka boga-węża, który mu obiecuje: „Przytulisz jeszcze dzieci, żonę ucałujesz i ujrzysz dom swój, a to piękniejsze niż wszystko". Z doniesień antycznych kronikarzy, ale i z egipskich biografii, listów i nauk wynika, że starożytni Egipcjanie niezwykle cenili sobie rodzinę. Była kluczowa dla ludzkiej egzystencji – dawała ciepło i bezpieczeństwo za życia, a po śmierci gwarantowała godny pochówek, czyli nadzieję na odrodzenie w zaświatach i życie wieczne.

Ptahhotep radził zamożnym mężczyznom: „Jeśli jesteś doskonały, załóż dom i miłuj w nim żonę swoją, jak przystoi: żyw ją i odziewaj – olejki to dla niej lekarstwo. Raduj serce jej, póki żyjesz, a będzie glebą żyzną dla swojego pana”. A Ani uważał, że ze związkiem nie należy zwlekać: „Weź sobie żonę, gdy tylko wydoroślejesz, żeby ci urodziła syna, dopóki jeszcze jesteś młody. Poważany jest bowiem tylko człowiek z liczną rodziną”. Jeśli już udało się znaleźć żonę płodną, młodą, ładną, zamożną i posłuszną, zalecano, by dbać o nią jak o skarb. Życie rodzinne mogło być rajem albo piekłem, wszystko zależało od kobiety lub – w przypadku zamożnych mężczyzn – kobiet. Bez wesel, ale z rozwodami. Nie zachowały się staroegipskie akty ślubu, choć sporo jest dokumentów z procesów rozwodowych. Nad Nilem nie było chyba jakiegoś szczególnego obrzędu inicjującego małżeństwo i nie odnotowywano tego zdarzenia. Być może huczne wesele zastępował rytuał starania się o rękę panny – wizyty u jej ojca, przynoszenie prezentów jemu i wybrance. Po wkupieniu się w łaski ojca, gdy dziewczynka stawała się kobietą, przyprowadzano ją do domu męża (zazwyczaj małżeństwa były patrylokalne; małżonkowie mieszkali u rodziny męża lub w jej pobliżu). W gronie najbliższych spożywano posiłek, po czym młoda para zabierała się do obowiązków rozrodczych, bo celem małżeństwa było spłodzenie legalnych synów, którzy przejmą rodzinny majątek. Teksty nie wspominają o dziewictwie, co może wynikać z tego, że nie przywiązywano do niego wagi albo że za mąż wydawano tak małe dziewczynki (nawet 10-letnie), że ich nienaruszenie było oczywiste. Jednak po zawarciu małżeństwa kobietę obowiązywał absolutny zakaz zdrady, jej ciało stawało się własnością męża. Cudzołóstwo było karane. Według historyka greckiego Diodora zdradzających mężczyzn kastrowano, a niewiernym żonom obcinano nosy. Starsze źródła wspominają wręcz o wyrokach śmierci, ale dokumenty z Nowego Państwa dowodzą, że sądy bywały w sprawach o zdradę łagodniejsze. Kobiety, jak w każdym innym społeczeństwie patriarchalnym, podlegały mężczyznom – najpierw ojcu, potem mężowi – i były od nich zależne finansowo. Ale nawet jeśli miały niższą pozycję społeczną, i tak cieszyły się znacznie większymi prawami niż niewiasty na Bliskim Wschodzie czy w Grecji – mogły wychodzić z domu, udzielać się jako kapłanki, pracować (w kupieckich rodzinach czasami prowadziły rodzinne interesy). Nie zmienia to faktu, że siedzenie w domu, rodzenie jak największej liczby potomstwa, a potem zajmowanie się nim uważano za główne ich zadanie. Co ciekawe, kobiety nie zawsze rodziły w domach, często poród miał miejsce w specjalnych altankach porodowych w pozycji kucznej na cegłach. Trzeba przyznać, że Egipcjanie cieszyli się z każdego nowego dziecka (wiele z nich nazywano Meretites – Ukochany ojca, czy Meretmutes – Ukochana matki) i rozpaczano po ich stracie, zabierając ze sobą do grobu ich mumie. Podczas gdy ślub był prywatną uroczystością, rozwód – ze względu na dzieci i podział majątku – przeprowadzano oficjalnie, stąd tak duża liczba akt rozwodowych, spadkowych i intercyz. Prawo nie pozwalało kobiecie dziedziczyć, ale już w Starym Państwie istniała klauzula umożliwiająca matce lub siostrze przejęcie majątku w imieniu niepełnoletnich synów lub braci. O rozwód – którego opinia publiczna nie pochwalała – mógł wystąpić zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Jego uzasadnieniem mogła być zdrada, bezpłodność lub chęć poślubienia kogoś innego. Jeśli kobieta zrywała związek, wtedy jej były mąż otrzymywał jedną trzecią jej wiana, a przy udowodnionym cudzołóstwie – traciła wszystko. Porzucana żona miała prawo zachować cały posag, do tego mąż musiał jej dać prezent wart ceny jednego niewolnika, jedną trzecią majątku, którego wspólnie się dorobili, oraz zapłacić grzywnę za rozwód, a czasami musiał płacić jej alimenty do końca życia. Choć rozwód mógł zrujnować mężczyznę, według zachowanych dokumentów to oni najczęściej o niego występowali. Dworska poligamia i kazirodztwo. Istnieje niesłuszne przekonanie, utrwalone w literaturze i tradycji, jakoby starożytni Egipcjanie hołdowali rozpuście ze względu na powszechność kazirodztwa i poligamię. W rzeczywistości większości mężczyzn nie było stać nawet na jedną, a co dopiero na kilka żon. Podobnie było z rzekomym brakiem tabu kazirodztwa. Koronnym dowodem miało być zwyczajowe nazywanie małżonki senet – siostrą, a męża sen – bratem, ale to wcale nie oznaczało biologicznego pokrewieństwa, tylko duchowo-prawne, bo z punktu widzenia prawa panna młoda stawała się córką ojca swego męża. Natomiast nazywanie np. w liryce miłosnej ukochanej osoby siostrą miało dowieść, że zakochany uważa ją za swą bratnią duszę i kocha jak najbliższą rodzinę. Faktem jest, że kazirodztwo było powszechne wśród egipskich bogów, ale właśnie dlatego, że nie musieli się stosować do ziemskich zasad. A ponieważ faraonowie byli żyjącymi na ziemi bogami, oni też mogli poślubiać swoje biologiczne siostry i córki. Zwyczaj ten mógł być tłumaczony potrzebą zachowania czystości boskiej krwi, ale tak naprawdę służył utrzymaniu władzy w obrębie jednej rodziny. Poślubianie braci i sióstr w prostej linii stało się popularniejsze za panowania Ptolemeuszy, kiedy każdy kolejny władca, wstępując na tron, popełniał kazirodztwo. Kleopatra VII – ostatnia władczyni Obydwu Krajów – była żoną swego rodzonego brata Ptolemeusza XIII, a po jego śmierci przyrodniego, czyli Ptolemeusza XIV. Małżeństwo upolitycznione. Poza zachowaniem władzy w rękach jednej rodziny ważnym celem kolejnych małżeństw faraonów była polityka wewnętrzna i zagraniczna. Faraonowie zawierali małżeństwa dyplomatyczne, biorąc sobie za żony córki arystokratów i zagraniczne księżniczki, by zyskać sprzymierzeńców i zagwarantować utrzymanie pokoju w kraju oraz dobre układy z silnymi sąsiadami. W sytuacji gdy nie było męskich potomków, zdarzały się też przypadki regencji, czyli przejęcia władzy przez wysoko postawioną kobietę. Tak było z królową Neferusebek z XII dynastii, córką Amenemhata III i siostrą oraz żoną Amenemhata IV. Po ich śmierci Neferusebek została pierwszą kobietą królem całego Egiptu. Podobnie było w przypadku Hatszepsut – córki Thotmesa I, która poślubiła swego przyrodniego brata Thotmesa II, a po jego śmierci została regentką małoletniego Thotmesa III, by z czasem zacząć się tytułować królem Egiptu. O tym, jak ważne były koligacje rodzinne i związki faraonów z bogami, świadczy legitymujący władzę Hatszepsut cykl Boskich Narodzin przedstawiony na ścianach jej świątyni w Deir el-Bahari. W przypadku braku męskich potomków sposobem na przejęcie władzy mogło być małżeństwo z córką lub byłą żoną zmarłego króla. Z tekstów hetyckich wiemy, że jedna z królowych amarneńskich (długo uważano, że była to żona Tutanchamona Anchesenamon, ale według najnowszych badań raczej jej starsza siostra Meritaton, która przez trzy lata władała Egiptem po śmierci swego ojca Echnatona) słała do władcy hetyckiego Suppiluliumasa I listy. Prosiła w nich, by przysłał do Egiptu jednego ze swych synów, bo „mąż jej umarł i nie ma syna”, a nie chce brać sobie któregoś z sług za męża. Suppiluliumas I przystał na tę prośbę i wysłał do niej syna Zannanzę, którego skrytobójcy zamordowali w trakcie podróży. Zarówno Meritaton, jak i Anchesenamon znikają z kart historii, więc niezależnie od tego, która z nich była autorką listów, podzieliła los swego niedoszłego hetyckiego męża. Dyskretna manifestacja uczuć. Przy aranżowanych małżeństwach miłość między królewskimi małżonkami zdarzała się rzadko. Mimo to z symbolicznego i politycznego punktu widzenia była bardzo ważna, stanowiła bowiem gwarancję trwania dynastii, a tym samym państwa, jego bogactwa i płodności. Za czasów XVIII dynastii, gdy kwitła sztuka i literatura dworska, w sztywnej ikonografii królewskiej pojawiło się trochę więcej manifestacji uczuć między królami a ich pierwszymi małżonkami. Faraon heretyk Echnaton wprowadził wręcz do programu ikonograficznego sceny, w których pokazywano go w swobodnych, czułych relacjach domowych razem z Nefertiti i córkami. Trudno powiedzieć, czy wizerunki te oddawały rzeczywistość, bo miały głównie znaczenie polityczno-religijne. Moda przetrwała do okresu postamarneńskiego – wśród skarbów w grobowcu Tutanchamona znajdowała się skrzynka z drewna i kości słoniowej z serią idylliczno-sielankowych scenek, w których młodzi królewscy małżonkowie spacerują, zbierają kwiaty, polują, nacierają się olejami. Jak daleko odbiegały od rzeczywistości, można się tylko domyślać, biorąc pod uwagę, że królowa nie była jedyną kobietą faraona. Harem królewski. Ponieważ królowie zawierali wiele dyplomatycznych związków i musieli mieć jak najwięcej synów, ich haremy zawsze były pełne kobiet. Scena z pylonu świątyni w Medinet Habu przedstawia Ramzesa III głaszczącego po twarzy jedną z dam haremowych. Ale dostarczanie fara

