Andrzej Ćwiek Grobowce faraonów „Ozyrysie Królu, odszedłeś, lecz powrócisz” Najwspanialsze grobowce władców Egiptu.

BEW Piramida Schodkowa Neczericheta (Dżesera) w Sakkarze, najstarsza monumentalna budowla na świecie wzniesiona z bloków kamiennych, ukończona ok. 2650 r. p.n.e. Potrzeby zmarłych. Ogólny schemat egipskiego pogrzebu był wspólny dla władców i ludzi niekrólewskiego pochodzenia. Odzwierciedlało to wierzenia dotyczące życia pozagrobowego, które znalazły swój wyraz w formie i wyposażeniu grobów. Wiązało się z odpowiednim przygotowaniem domu wieczności – przekształceniem ciała w nową formę (mumię), rytuałami umożliwiającymi odrodzenie po śmierci. By ba (osobowość, indywidualność) mogła po śmierci funkcjonować jako doskonały byt ach (świetlany), trzeba było poprzez składanie ofiar odpowiednio zaopatrzyć ka (energię życiową).

Właściwe jest zatem mówienie nie o grobowcu, lecz o zespole grobowym, którego dwie części niekoniecznie musiały znajdować się w tym samym miejscu. Podstawową cechą owych domów wieczności miała być trwałość, dlatego najchętniej wykuwano je w skałach lub wznoszono z kamiennych bloków. Najważniejsze przedsięwzięcie państwowe. Odzwierciedlając ten ogólny schemat, grobowce władców były jednak wyjątkowe, bo faraon był wyjątkową osobą w strukturze egipskiego świata. Daje nam o tym pojęcie złota maska w końcu mało ważnego króla Tutanchamona. Wiele motywów architektury i dekoracji grobowców było zastrzeżonych tylko dla monarchów (zasada ta zwana jest przez egiptologów decorum). Pewne faraońskie cechy pojawiają się w pochówkach królowych, zwłaszcza matek królewskich. Przez całe dzieje Egiptu trwał też dyskurs z dostojnikami, którzy dążyli do egalitaryzacji religii. Skala i cechy grobowców prywatnych w niektórych okresach naśladowały pochówki królewskie, zazwyczaj jednak w końcu przywracano naruszone decorum. Budowa królewskiego kompleksu grobowego była najważniejszym przedsięwzięciem państwowym. Powodem były nie kaprysy despotycznych władców, lecz znaczenie integracyjne, ekonomiczne i przede wszystkim ideologiczne tej budowy – umożliwiające współudział uczestników w pośmiertnym życiu, zależnym od faraona. Zespoły grobowe królów przybierały różne formy, ich rozwój trwał przez ponad trzy tysiąclecia, ale zawsze miały pewne cechy wspólne. Perspektywa wieczności wymagała trwałości budowli i kontynuacji jej funkcjonowania. Kult dawnych monarchów był niekiedy wznawiany po setkach, a nawet tysiącach lat, zgodnie z tym, co mówiło zaklęcie 670. z „Tekstów Piramid”: „Ozyrysie Królu, odszedłeś, lecz powrócisz, zasnąłeś, lecz obudzisz się, umarłeś, lecz będziesz żył”. Różnorodność form, a zarazem trwałość podstawowych zasad widać na przykładzie najbardziej charakterystycznych grobowców z różnych epok. Grobowce w Abydos. Królowie Okresu Wczesnodynastycznego budowali swoje zespoły grobowe w Abydos, gdzie istniała już długa tradycja pochówków elit na pustynnym terenie, ok. 2 km od obszarów uprawnych. Grobowce były konstruowane w wykopach, ze ścianami z cegieł i drewnianymi stropami. Centralną komorę grobową otaczały magazyny, a całość była nakryta niewielkim tumulusem (usypanym pagórkiem). Grobowce były oznaczone przez dwie kamienne stele z imionami władców i otoczone pochówkami służby, konkubin i strażników. W pobliżu obszarów uprawnych wznoszono budowle stanowiące miejsce odbywania rytuałów pogrzebowych i kultu pośmiertnego władców. Określane dzisiaj jako pałace pogrzebowe lub dolne okręgi przypominały wzniesione z cegieł fortece. Piramidy Schodkowe. Pierwszy król III dynastii Neczerichet (Dżeser) wzniósł swój grobowiec w Sakkarze koło miasta Memfis, pełniącego funkcję stolicy, rozpoczynając nowy styl pochówków. Po pierwsze, połączono w jednym miejscu właściwy grobowiec i pałac pogrzebowy, uprzednio oddzielone od siebie. Po drugie, grobowiec stał się bardziej okazały – poprzez kolejne rozbudowy pierwotna niewielka mastaba (płaska budowla o ściętych bokach) stała się najpierw cztero-, a następnie sześciostopniową piramidą schodkową o wymiarach 121×109 m i wysokości ponad 60 m. Schodkowa forma monumentu wyrażała ideę, że przeznaczeniem faraona jest podróż do nieba: „O Królu, nadchodzi czas jutra i czas tego, co będzie za trzy dni; stworzono schody do nieba, byś mógł udać się do Niezniszczalnych Gwiazd” („Teksty Piramid”, zaklęcie 667.). Po trzecie, po raz pierwszy materiałem, z którego wzniesiono cały zespół grobowy, nie była suszona cegła, lecz kamień, wydobywany na miejscu wapień. Piramida Schodkowa jest najstarszą monumentalną budowlą na świecie wzniesioną z bloków kamiennych. Pochówek władcy umieszczono w podziemnej komorze niemal 30 m pod piramidą. Zawierający wiele budowli zespół grobowy miał plan prostokąta o powierzchni 15 ha, ograniczonego murem ryzalitowym, a całość dodatkowo otaczała wykuta w skale gigantyczna sucha fosa. Osiągnięcia Neczericheta zostały docenione przez potomnych, którzy nadali mu pośmiertnie imię Dżeser (co można przetłumaczyć jako Święty), stąd powszechne dzisiaj określenie jego grobowca jako Piramidy Dżesera. Neczerichet-Dżeser i jego architekt Imhotep byli czczeni jeszcze tysiące lat po śmierci. Piramidy klasyczne. Na początku IV dynastii doszło do kolejnej zmiany, której autorem był Snefru. Długie panowanie tego wybitnego władcy charakteryzowały fundamentalne zmiany w administracji, rozwój ideologii władzy i koncepcji religijnych oraz śmiałe eksperymenty w dziedzinie architektury grobowej. Snefru wzniósł dla siebie kolejno aż trzy piramidy, w Meidum i Dahszur. Pierwsza z nich była początkowo schodkowa, zaś dwie następne (piramidy: Łamana i Czerwona w Dahszur) miały kształt ostrosłupa. Za panowania Snefru zmienił się nie tylko kształt samego grobowca, lecz także całego kompleksu: z prostokąta na osi północ–południe, ze świątynią grobową po północnej stronie piramidy, na zespół rozciągnięty na osi wschód–zachód, ze świątynią grobową od wschodu. Inna fundamentalna zmiana to rezygnacja z pomieszczeń magazynowych, które były liczne jeszcze w piramidach III dynastii, na rzecz rozbudowy świątyń grobowych i ich dekoracji. Zaopatrzenie króla nie musiało już być fizycznie gromadzone w magazynach, lecz było dostarczane magicznie – poprzez przedstawienia na ścianach świątyń procesji niosących ofiary. Ich rytualną materializację zapewniał tekst formuły ofiarnej. Syn Snefru, Chufu, znany pod greckim imieniem Cheopsa, wzniósł swój dom wieczności w Gizie, która dzisiaj stanowi dzielnicę Kairu. Jego grobowiec był największą z piramid: długość boku wynosiła 230,4 m (440 łokci egipskich), a wysokość 146,5 m (280 łokci). Piramidę Chufu wzniesiono z bloków miejscowego wapienia i oblicowano wapieniem z kamieniołomów w Tura położonych w odległości kilkunastu kilometrów na wschodnim brzegu Nilu. Pomieszczenia wewnętrzne wykonano w części z granitu sprowadzonego z Asuanu. W trakcie budowy projekt zmieniano i wykonano kolejno trzy komory grobowe. W położonej najwyżej Komnacie Króla w granitowym sarkofagu pochowano Chufu, blokując na różne sposoby dojście do wewnętrznych pomieszczeń. Nad Komnatą Króla skonstruowano pięć pomieszczeń odciążających, gdzie na blokach wapiennych zachowały się namalowane farbą dipinti budowlane podające imiona Chufu i nazwy zespołów robotników wznoszacych piramidę. Wiele szczegółów architektury wewnętrznej piramidy jest unikatowych, jak np. kanały wentylacyjne (mające służyć do przemieszczania się duszy królewskiej w kierunku gwiazd), o których było kilka lat temu głośno, gdy badano je przy pomocy małych robotów. Po wschodniej stronie piramidy wznosiła się świątynia grobowa zdobiona reliefami, której bazaltową posadzkę można wciąż oglądać. Długa aleja łączyła świątynię grobową z dolną świątynią, której pozostałości znajdują się dzisiaj kilkanaście metrów pod zabudową miejską. Przy piramidzie, od wschodu i południa, znajdowały się także wykute w skale komory z pochówkami łodzi mających służyć do zaświatowych podróży w towarzystwie boga słońca. Zespół piramidy nosił nazwę Achet Chufu (Horyzont Chufu), co identyfikowało go jako miejsce odrodzenia króla analogicznie do codziennego odradzania się wschodzącego słońca. Wokół piramidy króla znajdowało się całe miasto mastab, w których spoczywali członkowie rodziny władcy, dostojnicy dworu i urzędnicy. Dzisiaj rozmiary piramidy Chufu robią największe wrażenie, jednak dla Egipcjan nie wielkość była najważniejsza; wciąż szukano najlepszych środków zapewnienia faraonowi skutecznego odrodzenia i godnego życia po śmierci. W późniejszym okresie piramidy były mniejsze i ich plan ujednolicono, natomiast rozbudowywano świątynie grobowe z dekoracją reliefową. Od końca V dynastii na ścianach pomieszczeń wewnętrznych grobowców królewskich zaczęto wykuwać Teksty Piramid, najstarsze utwory literatury religijnej na świecie. Od piramidy do grobowca skalnego. Po rozbiciu dzielnicowym I Okresu Przejściowego i ponownym zjednoczeniu państwa przez Mentuhotepa II stolicą na pewien czas zostały Teby, gdzie królowie chowani byli w grobowcach skalnych na zachodnim brzegu Nilu, w et-Tarif i Deir el-Bahari. Od początku XII dynastii centrum administracyjne powróciło na północ i tam, w nekropoli memfickiej i w oazie Fajum, wznoszono grobowce władców w postaci kompleksów piramid w Liszt, Dahszur, Mazghuna, el-Lahun i Hawarze. Szczególnym punktem w rozwoju królewskich grobowców było panowanie Senusereta III, najwybitniejszego władcy XII dynastii. Za jego czasów nastąpiły istotne zmiany w obrządku pogrzebowym, m.in. rozpowszechniły się trumny w kształcie ludzkiej sylwetki. Senuseret III planował swój pochówek w Dahszur, gdzie wzniesiono dla niego piramidę niedaleko grobowca szanowanego przodka Snefru. Piramida, z rdzeniem z suszonych cegieł i oblicowana wapieniem, miała 105 m długości boku i 78 m wysokości. W 1894 r. Jacques de Morgan stracił wiele miesięcy, poszukując pierwotnego wejścia do królewskiego grobowca. Okazało się, że w odróżnieniu od tradycyjnego układu nie znajdowało się ono od strony północnej, lecz korytarz wiódł od zachodu. Komora grobowa była skonstruowana z granitowych bloków, a nad nią znajdowała się złożona konstrukcja odciążająca z kamiennych ciosów i ceglanych sklepień. Piramidzie władcy towarzyszyło siedem piramid jego królowych. Przy pochówkach córek, Sathutheru i Mereret, odkryto biżuterię ze złota i ozdobnych kamieni, która należy do najpiękniejszych dzieł egipskiego rzemiosła artystycznego. Zarówno jeśli chodzi o kształt (prostokąt na osi północ–południe), jak i wiele detali (np. mur z ryzalitami i niszami), okręg grobowy Senusereta III w Dahszur nawiązywał do kompleksu Neczericheta w Sakkarze. Z tzw. południowej świątyni prowadziła w kierunku dolnej świątyni rampa dekorowana reliefami, wśród których były najstarsze przedstawienia mitu o boskich narodzinach władcy, ukazanego później w najpełniejszej wersji w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Senuseret III na tym nie poprzestał. Zbudował również monumentalny kompleks grobowy w Abydos, którego najważniejszą częścią był ogromny i niezwykle wyrafinowany architektonicznie grobowiec podziemny, uważany do niedawna za cenotaf (grobowiec symboliczny), który jednak według najnowszych badań stał się przypuszczalnie miejscem ostatecznego spoczynku władcy. Wykuta w skale długa na 170 m struktura wchodzi pod wysokie wzgórze, które oglądane z perspektywy wejścia do grobowca przypomina naturalną piramidę. Sam grobowiec ma szczególny, łukowaty kształt i wiele unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych. Jak się wydaje, jego architektura nawiązuje do wizji świata podziemnego, którą opisywała „Amduat” („Księga o Tym, Co Jest w Zaświatach”), i stanowił on wzór dla późniejszych pochówków w Dolinie Królów. Wzniesiona w Dahszur piramida, której ideologia związana była z Ra, i podziemny grobowiec w Abydos, najważniejszym miejscu kultu Ozyrysa, odzwierciedlały dwa aspekty solarno-ozyriańskiej koncepcji życia pozagrobowego, która znalazła pełnię wyrazu w Nowym Państwie. Skalne grobowce Doliny Królów. Panujący w Tebach królowie XVIII dynastii wybrali na miejsce swego wiecznego spoczynku ustronną dolinę na zachodnim brzegu Nilu, położoną po drugiej stronie wysokiego klifu tworzącego tylną ścianę Deir el-Bahari. Jak się wydaje, pierwszym grobowcem, w miejscu, które zostało w czasach nowożytnych nazwane Doliną Królów (arab. Biban el-Muluk, Bramy Królów), był ten, w którym pochowano Hatszepsut i jej ojca Thotmesa I. Powodem wyboru tej doliny były nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wznoszące się nad nią wysokie wzgórze o kształcie piramidy (arab. el-Gurn, Róg), które dawało wspólną nadbudowę dla wszystkich grobowców wykutych w skałach. Przez kilkaset lat chowano tam władców z trzech dynastii (od XVIII do XX), z przerwą na rewolucję religijną Echnatona. Świątynie grobowe, tzw. świątynie milionów lat (najlepiej zachowane to Dżeser-dżeseru Hatszepsut w Deir el-Bahari, Ramesseum Ramzesa II czy Medinet Habu Ramzesa III), były położone na granicy terenów zamieszkanych. W 1898 r. robotnicy Victora Loreta, prowadzącego wykopaliska w Dolinie Królów, odkryli w jednej ze szczelin w jej pionowych wapiennych ścianach wykute schody. Prowadziły do korytarza kończącego się studnią, za którą znajdowało się p

