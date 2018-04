Andrzej Ćwiek Cheops budowniczy Jak wznoszono piramidy.

BEW Rzemieślnicy podczas wznoszenia budowli i pracy nad rzeźbą. Malowidła ze ścian grobowca Rechmira, wezyra Thotmesa III w Szejch Abd el-Gurna, czasy Nowego Państwa. Lokalizacja i specjaliści. Decyzję o miejscu budowy swojego grobowca faraon podejmował zazwyczaj w pierwszym roku panowania, biorąc pod uwagę umiejscowienie pochówków poprzedników, symboliczne relacje topograficzne, położenie swojej rezydencji, a także dostępność terenu i jego charakter geologiczny. Bezpośrednio przy budowie największych piramid pracowało 20–30 tys. ludzi. Dużo więcej było zatrudnionych w całym kraju do logistycznej obsługi przedsięwzięcia: w kamieniołomach, transporcie, produkcji żywności i narzędzi.

Lokalizacja i specjaliści. Decyzję o miejscu budowy swojego grobowca faraon podejmował zazwyczaj w pierwszym roku panowania, biorąc pod uwagę umiejscowienie pochówków poprzedników, symboliczne relacje topograficzne, położenie swojej rezydencji, a także dostępność terenu i jego charakter geologiczny. Bezpośrednio przy budowie największych piramid pracowało 20–30 tys. ludzi. Dużo więcej było zatrudnionych w całym kraju do logistycznej obsługi przedsięwzięcia: w kamieniołomach, transporcie, produkcji żywności i narzędzi. Budową zajmowali się – wbrew obiegowym przekonaniom – nie niewolnicy, lecz wykwalifikowani fachowcy: kamieniarze, specjaliści od transportu i montażu elementów konstrukcyjnych. Byli oni podzieleni na zespoły, a pracami kierowali nadzorcy, brygadziści i kontrolerzy. Nad całością czuwał szef wszystkich prac królewskich, czyli naczelny architekt. Robotnicy byli kwaterowani w specjalnie zaprojektowanych osadach. W Gizie amerykańska misja archeologiczna odkryła całe miasto budowniczych piramid, z warsztatami, piekarniami i przetwórniami rybnymi. Badania szkieletów pochowanych tam ludzi dowiodły, że byli nie tylko dobrze odżywiani, ale także mieli opiekę lekarską. Plany i miary. Istotnym źródłem naszej wiedzy są tzw. dipinti budowlane, napisy namalowane ochrą na blokach egipskich budowli, podające nie tylko imiona królów, nazwy zespołów robotników i daty, ale także wymiary bloków i dane konstrukcyjne. Budowa odbywała się według szczegółowych planów i szkiców, które rysowano na papirusie lub wapiennych ostrakonach. Posługiwano się również modelami. Podstawową miarą stosowaną w architekturze był łokieć (meh = 52,5 cm), który dzielił się na siedem dłoni (szesep = 7,5 cm), zaś każda dłoń na cztery palce (dżeba = 1,875 cm). Egipcjanie nie znali miary kątowej. Zastępowali ją tzw. seked, wyrażającym długość jednej z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego. Np. kątowi nachylenia ścian Wielkiej Piramidy 51º50’34” odpowiada seked wynoszący 5 dłoni i 2 palce. Przygotowania do budowy piramidy obejmowały niwelację i dostosowanie terenu. Niekiedy wewnątrz obszaru, na którym wyznaczono boki budowli, pozostawiano kilkumetrowej wysokości rdzeń skalny, co pozwalało na zaoszczędzenie pracy przy układaniu dolnych partii piramidy. Kluczową sprawą (z powodów religijnych) była odpowiednia astronomiczna orientacja grobowca. Roboty budowlane. Używano przede wszystkim kamienia, ale do stawiania ramp, domów, magazynów, a niekiedy również rdzeni piramid (w Średnim Państwie) wykorzystywano cegłę mułową suszoną na słońcu. Na nekropoli memfickiej, gdzie swoje zespoły grobowe wznosili władcy Starego Państwa, występowały bogate złoża średniej jakości wapienia. Dostarczały one materiału, z którego konstruowano rdzenie piramid. Twardy biały wapień, którym licowano budowle, sprowadzano z kamieniołomów w Tura. Na większą skalę stosowano też granit wydobywany w Asuanie koło pierwszej katarakty Nilu, a w mniejszym zakresie kwarcyt, bazalt i trawertyn. Wydobycie i obróbka wapienia była możliwa przy użyciu narzędzi miedzianych: dłut, pił i świdrów. W przypadku twardych skał, jak granit czy bazalt, używano kamiennych młotów oraz piasku kwarcowego, który spełniał funkcję ścierniwa umożliwiającego wiercenie czy cięcie miedzianymi narzędziami. Główną arterią komunikacyjną był Nil, a sieć kanałów ułatwiała dotarcie z ładunkiem aż do krawędzi obszarów pustynnych, na których wznoszono grobowce. Na samym placu budowy ładunki przeciągano na drewnianych płozach po specjalnie skonstruowanych drogach, które, biegnąc pod górę, mogły mieć fo

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.