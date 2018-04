Andrzej Ćwiek Wielki Sfinks Odkopany z piasków pustyni wizerunek boskiej postaci.

BEW Sfinks w Gizie Słońce i lew. Sfinks łączy ciało lwa z głową człowieka. Lew był jedną z form, pod jaką wyobrażano boga słonecznego, zarazem jednym ze zwierząt, które symbolizowały władcę. Połączenie z głową faraona tworzyło wyobrażenie króla w jego boskiej postaci, bliskiej identyfikacji z bogiem słońca. Nie jest przypadkiem, że większość sfinksów przedstawia władcę w chuście nemes, która jest atrybutem solarnym; jej żółto-niebieskie pasy kojarzą się z promieniami słońca na niebie – silnie powiązanym z ideą transformacji króla po śmierci.

Wielki Sfinks w Gizie koło dolnej świątyni zespołu grobowego Chafra (Chefrena) jest największym i zarazem jednym z najstarszych posągów tego typu, wzniesionym w czasach Starego Państwa. Znajdująca się przed nim budowla, nazywana Świątynią Sfinksa, ma cechy wyraźnie wskazujące na ideologię solarną: otwarty dziedziniec z dwiema niszami kultowymi, symbolizującymi miejsca wschodu i zachodu słońca, a także 24 filary odpowiadające godzinom doby. W okresie Nowego Państwa Wielki Sfinks był uważany za słonecznego boga Harmachisa (eg. Heru-em-Achet, Horus na horyzoncie). Temenos (święty okręg) Sfinksa, w którym władcy wznosili kaplice i ustawiali stele, nosił nazwę Setepet (Wybrane Miejsce). Między łapami Sfinksa stoi tzw. Stela Snu Thotmesa IV z XVIII dynastii, nazywana tak, ponieważ przyszły władca miał śnić o tym, że bóg da mu królestwo w zamian za odkopanie przysypanego przez piaski pustyni Sfinksa. Stela opowiada o tym, jak bóg spełnił obietnicę. Kto uszkodził twarz. Sfinks ma dziś 72,55 m długości (pierwotnie miał 73,5 m) i ponad 20 m wysokości. Wykuty jest w wapiennej skale tworzącej płaskowyż w Gizie, występującej tam w warstwach różnej jakości. Głowa posągu została wyrzeźbiona w warstwie najtwardszej i najbardziej spoistej, tułów zaś – w mniej odpornych na erozję. Już w starożytności reperowano posąg, uzupełniając zerodowane partie kamiennymi blokami. Pierwotnie posąg był malowany, o czym świadczą zachowane na jego powierzchni ślady czerwonej farby. Wbrew często powtarzanej plotce, twarz Sfinksa nie została uszkodzona w czasach wyprawy Napoleona do Egiptu przez strzelających do niego żołnierzy. Zniszczenia są wcześniejsze. Średniowieczna kronika al-Makriziego podaje, że pewien sufi (mistyk) z Kairu potraktował rzeźbę młotem, wyrażając w ten sposób swój protest przeciw bałwochwalstwu. Ówczesnego taliba stracono, ale ponoć nie zapobiegło to zemście starożytnych mocy. Arabski tekst mówi, że pola uprawne w Gizie zostały wówczas zasypane piaskiem, zaś Wielkiego Sfinksa zaczęto nazywać Abu el-Hol (Ojciec grozy). Czyj wizerunek. Greckie słowo sfinks pochodzi prawdopodobnie od egipskiego szezep anch, żywy wizerunek (dosłownie: to, co przyjmuje życie). Trwa dyskusja, czyje oblicze uwieczniono w Gizie. Przyjmuje się powszechnie, że Sfinks wyobraża Chafra i wykuty został w jego czasach. Jednak niedawno pojawiła się hipoteza, że jest on dziełem Chufu (Cheopsa). Argumenty dotyczą stylu rzeźby i detali ikonograficznych, a potwierdzeniem mogłoby być imię Sfinksa w okresie Nowego Państwa, będące aluzją do nazwy zespołu gr

