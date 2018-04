Jadwiga Iwaszczuk Pomniki kraju faraonów „Uczynisz dla mnie monumenty” Architektura jako narzędzie polityki religijnej faraona.

BEW Monumentalne posągi faraona Amenhotepa III (nazywane kolosami Memnona), pozostałość świątyni milionów lat, która w swoich czasach była największą w Tebach Zachodnich, akwarela Davida Robertsa, XIX w. Podstawy polityki religijnej władców. Działalność budowlana faraonów stanowiła wyraz odpowiedzialności za losy świata, wypełniania zobowiązań wobec żywych i umarłych, a przede wszystkim wobec bóstw. Dzięki stawianiu kolejnych świątyń władcy Egiptu podtrzymywali maat, porządek wszechrzeczy, zachowywali równowagę świata. Królowie byli namaszczeni do rządzenia, a przejawem tego był m.in. ich respekt dla zasad budowy i wyposażenia świątyń. W świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari zachowały się słowa, jakie miał wygłosić do niej bóg Amon: „Kiedy jeszcze byłaś jako ta, która jest w swoim gnieździe (w wieku młodzieńczym), wiedziałem, że uczynisz dla mnie monumenty i wypełnisz dla mnie moją świątynię wszystkim tym, co jest dobre z Obu Krajów”.

Podstawy polityki religijnej władców. Działalność budowlana faraonów stanowiła wyraz odpowiedzialności za losy świata, wypełniania zobowiązań wobec żywych i umarłych, a przede wszystkim wobec bóstw. Dzięki stawianiu kolejnych świątyń władcy Egiptu podtrzymywali maat, porządek wszechrzeczy, zachowywali równowagę świata. Królowie byli namaszczeni do rządzenia, a przejawem tego był m.in. ich respekt dla zasad budowy i wyposażenia świątyń. W świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari zachowały się słowa, jakie miał wygłosić do niej bóg Amon: „Kiedy jeszcze byłaś jako ta, która jest w swoim gnieździe (w wieku młodzieńczym), wiedziałem, że uczynisz dla mnie monumenty i wypełnisz dla mnie moją świątynię wszystkim tym, co jest dobre z Obu Krajów”. Celem wznoszenia budowli sakralnych nie było umożliwienie kontaktu wiernych z bóstwami. Król, stawiając je, potwierdzał swoje prawo do tronu. Był zobowiązany do tworzenia dzieł wspanialszych niż jego poprzedników: „Rozwijaj świątynie bogów bardziej niż te, które były ustanowione przez tych dostojnych, którzy byli wcześniej” – głosił Amon. Polityka religijna królów egipskich w dużej mierze wynikała z sytuacji politycznej w kraju i regionie. Przykładem może być Thotmes III, wielki wojownik, ale i wielki budowniczy. Zanim rozpoczął zwycięskie wojny za wschodnią granicą (jeszcze za koregencji z Hatszepsut), a także pod koniec życia, gdy już nie zajmował się rzemiosłem wojennym, nakazał budować świątynie w całym Egipcie, odnawiając także te wzniesione przez przodków. To właśnie wtedy przeprowadzono większość prac w świątyniach w Karnaku czy Medinet Habu, które przetrwały do naszych czasów. Kiedy sytuacja polityczna w kraju stawała się niestabilna, władca w pierwszej kolejności bronił stanu swego posiadania, zaś budowa monumentalnej architektury, kosztownej i wymagającej zaangażowania wielu ludzi, schodziła na dalszy plan. Tak działo się w czasie tzw. Okresów Przejściowych, kiedy to kraj był osłabiony wewnętrznymi sporami i podzielony. Nie powstawały wtedy nowe świątynie, a jedynie w czasach względnego spokoju nieznacznie rozbudowywano już istniejące. Gdy kraj jednoczył się ponownie, czy to w okresie Średniego czy Nowego Państwa, na barkach władców spoczywał obowiązek przywrócenia maat przez odbudowę kraju, a pod tym pojęciem rozumiano odbudowę świątyń z gruzów. W świątyni w Tod zachowała się inskrypcja króla Senusereta I opisująca stan, w jakim faraon ten zastał budowlę: „Każde z jej pomieszczeń było wypełnione mułem, (...) wzgórza ziemi były na obu jej brzegach, (...) święte miejsce było całkowicie zapomniane, (...) mury otaczające były spalone ogniem, pieczęcie złamane”. Podobne obrazy wyłaniają się z tekstów z początku Nowego Państwa czy czasów po rewolucji amarneńskiej. Dla budowy i wyposażania świątyń niezbędne były spokój i dobrobyt w państwie. Aby uczcić bóstwa, sprowadzano najdroższe przedmioty, jak ołtarze dekorowane złotem, srebrem czy turkusami. Naczynia i ozdoby spływały tysiącami ofiarowane przez władców, ale także wielmożów. Na politykę religijną królów miał też wpływ klimat Egiptu, który potrafił sprawiać niespodzianki. Pod koniec Średniego Państwa przy wysokim stanie wód i obfitych deszczach część obszarów nie nadawała się pod zabudowę, a stojące tam obiekty były regularnie zalewane. Stela króla Sebekhotepa VII ze świątyni Amona w Karnaku tak opisuje przybycie władcy do świątyni: „Przybył Jego Majestat na dziedziniec tej świątyni i zobaczył wielki wylew, Jego Majestat przyszedł na dziedziniec tej świątyni, który wypełniony był wodą”. Strach przed wysokim stanem wód nie był obcy również władcom Nowego Państwa. Informacje na ścianach. Królowie egipscy od czasów Średniego Państwa kazali zapisywać na ścianach świątyń inskrypcje dedykacyjne. Początkowo wskazywały one, jaka budowla została wykonana oraz komu ją przeznaczano. Z czasem zaczęto podawać coraz więcej szczegółów. Dzięki tym inskrypcjom znane są więc powody wznoszenia nowych świątyń, a także dobudowywania kolejnych pomieszczeń świątynnych. Inskrypcja z pierwszej sali kolumnowej w świątyni Sethiego I w Abydos tak opisywała świątynię Ozyrysa: „Wspaniałe i znakomite miejsce ofiarowania świąt sed władcy”. Inskrypcje wskazywały także inne święta jako powód budowy, szczególnie często wymieniane było Piękne Święto Doliny, w czasie którego odnawiana była władza królewska. Gigantomania. Od czasów Starego Państwa w architekturze religijnej zachodziły zmiany w dużym stopniu związane z postrzeganiem osoby króla. Urząd władcy był boski. Najważniejszymi budowlami były monumentalne kompleksy piramid z grobowcem faraona i świątyniami, dzięki którym król przechodził transformację i kontynuował życie na wieki. Wielki wysiłek budowlany potwierdza wagę tego procesu. Znaczenie kultu królewskiego podkreślały stawiane w całym kraju kaplice królewskiego ka (energii życiowej). Z czasem nastąpiły daleko idące zmiany i w okresie Średniego Państwa również bóstwa stały się odbiorcami kultu w świątyniach (zespolonego z kultem władcy). W całym kraju powstawały coraz liczniejsze świątynie bóstw, wciąż stawiano też kaplice królewskiego ka, choć zarówno jedne, jak i drugie nie dorównywały wielkością i bogactwem kompleksom grobowym władców. W czasach Nowego Państwa to się zmieniło i świątynie bóstw były już im równe bogactwem, a pod koniec Nowego Państwa wręcz je przewyższyły. Widoczne jest to w Tebach, gdzie pochowano władców okresu Nowego Państwa i gdzie powstała większość świątyń tego okresu, w których sprawowano kult królewski. Choć były one wspaniałe i wielkie jak nigdy dotąd, to jednak kompleksy świątynne bóstw stały się jeszcze większe i jeszcze bogatsze. Dostatek i stabilizacja w kraju umożliwiły wręcz prześciganie się władców w rozbudowie świątyni w Karnaku, ale także innych świątyń bóstw w stolicach nomów. Monumentalizm tej architektury sprawił, że i dekoracja rzeźbiarska zyskała nadnaturalne, gigantyczne rozmiary. Nie dla propagandy. Warto podkreślić, że świątynie egipskie nie były stawiane dla zwykłych ludzi, a dekoracji wnętrz nie projektowano z zam

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.