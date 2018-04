Bartosz Nowacki Jak faraonowie prowadzili wojny „Moje wojska były jak lwy unoszące zdobycz” Armia, sztuka wojenna i militarne wyprawy faraonów.

Forum Scena walki z Nubijczykami namalowana na drewnianej skrzynce z grobowca Tutanchamona. Nubijczycy zostali przedstawieni jako kłębowisko pokonanych, wojsko egipskie naciera w szyku bojowym z faraonem na rydwanie. Głównodowodzący. Król Górnego i Dolnego Egiptu był gwarantem jedności państwa. Na jego barkach spoczywał obowiązek obrony królestwa przed nieporządkiem i chaosem, symbolizowanymi przez zewnętrznych wrogów. Jako naczelny wódz odpowiadał za prowadzenie wojsk do boju. Dlatego od czasów dynastii 0 na tysiącach przedstawień – paletach, ścianach i pylonach świątyń – władcę ukazywano w scenie pokonywania nieprzyjaciół, stałym motywie ideologii królewskiej. Królowie starali się jak najlepiej odgrywać swoją rolę i, zwalczając przeciwników, stale rozszerzać obszar panowania, a tym samym uporządkowany, bezpieczny świat.

I to raczej Egipcjanie wyprawiali się na południe po łupy, o czym świadczą teksty i pozostałości egipskiej twierdzy w Buhen koło drugiej katarakty. W czasach Starego Państwa w razie potrzeby mobilizowano chłopów i wysyłano ich do walki pod dowództwem urzędników, którym podlegali także w życiu cywilnym. Poborowi stanowili też załogi granicznych fortów. Nieliczne sprawdzone w boju oddziały zajmowały się ochroną władcy i pałacu, królewskich placów budowy, ważnych ekspedycji handlowych lub wypraw po surowce, np. złoto z Pustyni Wschodniej. Niekiedy tłumiły też lokalne rewolty możnowładców lub ludności. Trzon armii stanowili łucznicy, procarze i piechurzy uzbrojeni w maczugi, topory bojowe, sztylety, włócznie i tarcze składające się z drewnianej ramy, obciągniętej skórami wołu. Za organizację i logistykę odpowiadała dobrze rozwinięta administracja – pisarze skrupulatnie odnotowywali ilości potrzebnego prowiantu, liczbę zabitych wrogów, jeńców, straty własne. Podstawowym środkiem transportu były statki, w przypadku operacji prowadzonych w głębi lądu do przewożenia prowiantu i sprzętu wojskowego używano osłów. Pewne zmiany w wojskowości egipskiej zaszły pod koniec Starego Państwa, gdy zaczęto werbować żołnierzy najemnych, głównie Nubijczyków, zwanych ludźmi z Medżai i Uauat. Ze względu na umiejętności i waleczność szczególnie ceniono nubijskich łuczników, którzy chętnie zaciągali się do armii faraona, bo łatwiej niż w ubogiej ojczyźnie mogli zdobyć sławę i łupy. W I Okresie Przejściowym najemnicy z południa byli wykorzystywani na mniejszą lub większą skalę przez wszystkie strony toczących się wówczas konfliktów w Egipcie, a w prowincji tebańskiej stanowili trzon armii. W okresie Średniego Państwa Egipt umocnił swoje wpływy w Kanaanie, a na południu, w wyniku ekspedycji militarnych z czasów XII dynastii, ugruntował kontrolę nad Dolną Nubią, do drugiej katarakty. Egipską władzę zabezpieczało tam kilkanaście potężnych twierdz, m.in. w Buhen, Semnie, Mirgissie. By wzmocnić siłę uderzeniową armii, królowie XII dynastii skoncentrowali władzę wojskową w swoim ręku i wprowadzili klarowną strukturę dowodzenia. Najczęściej podczas wypraw wojennych na czele wojska stawał sam król, on mianował dowódców twierdz i garnizonów, wyznaczał oficerów odpowiedzialnych za logistykę. Były ustalone kanały komunikacji i procedury raportowania. Działała policja wojskowa, szpiedzy zbierali informacje na potrzeby planowanych operacji, jeszcze bardziej wzrosła rola floty w transporcie wojsk. Od upokorzenia do imperium. Teksty z Nowego Państwa i późniejsze kroniki opisują kryzys po upadku Średniego Państwa jako jeden z najbardziej traumatycznych w historii Egiptu. Kraj najechali i podbili Azjaci, zwani Hyksosami (hekau chasut, władcy obcych krajów), którzy rządzili potem przez ok. 100 lat jako XV dynastia. Tak naprawdę Hyksosi wywodzili się z mówiących językiem semickim elit azjatyckich imigrantów, mieszkających od pokoleń we wschodniej Delcie i jej głównym ośrodku Auaris (dziś Tell ed-Dab’a). Najpierw zdobyli kontrolę nad niewielką częścią kraju, a ok. 1650 r. p.n.e. nad całą Deltą i północną stolicą Memfis. Stali się dominującą siłą polityczną i militarną w Egipcie, przyjęli pełną egipską tytulaturę królewską. Pewnie nie da się już rozstrzygnąć, czy naprawdę uzyskali wsparcie wojskowe od pobratymców z Kanaanu, jak sugerują niektórzy badacze, niewątpliwie mieli przewagę militarną nad Egipcjanami, gdyż dysponowali najnowszą zdobyczą techniki wojennej z Bliskiego Wschodu – konnymi rydwanami. Hyksosi stworzyli prężne państwo ze stolicą w Auaris, w którym powstał królewski pałac i port na kilkaset statków. Utrzymywali kontakty i prowadzili ożywiony handel z innymi krajami wschodniego basenu Morza Śródziemnego. W czasach ich panowania poza rydwanem do Egiptu trafiły także inne elementy nowoczesnego uzbrojenia: łuk kompozytowy, krótkie oszczepy, topory bojowe z brązu i miecze chepesz. Dla egipskich elit, które wycofały się na południe i ustanowiły namiastkę władzy centralnej w Tebach jako XVI i XVII dynastia, hegemonia Azjatów z Delty była upokorzeniem. Pierwsza próba wypędzenia Hyksosów zakończyła się porażką – choć brak potwierdzenia tego faktu w dokumentach, władca XVII dynastii, Seqenenra Taa, musiał ponieść klęskę, gdyż jego mumia nosi na głowie ślady uderzeń zadanych azjatyckim toporem. Egipcjanie zaczęli zwyciężać Hyksosów dopiero, gdy przejęli nowoczesne bliskowschodnie uzbrojenie i zmobilizowali siły. Następca Seqenenra Taa, Kames (Kamose), ruszył z armią na północ i odniósł spore sukcesy. Z Tabliczki Carnarvona (nr 1, 14–15) wiadomo, że zdobył miasto Neferusi, bo chełpił się sukcesem: „Spadłem na niego jak sokół (…) moje wojska były jak lwy unoszące zdobycz”. Z tekstów wynika także, że oblegał Auaris, ale nie zdołał go zająć. Zdobył je dopiero kilkanaście lat później jego następca Jahmes II, który wypędził z kraju hyksoskie elity. Ścigając je, wtargnął do południowego Kanaanu i przez trzy lata oblegał tamtejszy główny ośrodek hyksoski Szaruhen (prawdopodobnie Tell el-Ajjul), aż miasto skapitulowało. By zapewnić sobie kontrolę nad tym regionem, osadził w nim (oraz w pobliskiej Gazie) egipskie garnizony. Po zwycięstwie nad Hyksosami zwycięski król skierował się na południe i przywrócił egipskie panowanie w Dolnej Nubii. Tym sposobem stworzył stabilny fundament odbudowy państwa i zapoczątkował nową, panującą nad całym Egiptem, potężną XVIII dynastię. Jego następcy umocnili kontrolę nad strategicznie ważnymi terenami Delty. Port w Auaris stał się logistycznym punktem wyjściowym dla kolejnych ekspedycji wojskowych na Bliski Wschód. Potęga militarna. Dzięki zjednoczeniu kraju, odzyskaniu dostępu do złota z Nubii oraz silnej armii pierwsi królowie XVIII dynastii mogli pójść za ciosem i rozpocząć dalsze podboje w Kanaanie i w Nubii. Było to wręcz konieczne, gdyż panowanie Hyksosów dało egipskim elitom nauczkę, by nie pozostawiać politycznej i militarnej inicjatywy w rękach obcokrajowców. Podporządkowany Egiptowi Kanaan miał stać się strefą buforową, chroniącą kraj nad Nilem przed niespodziewanym atakiem. Najpierw trzeba było jednak zmodernizować wojsko. By móc mierzyć się z armiami Bliskiego Wschodu, Egipcjanie musieli mieć dobrze uzbrojone i wyszkolone siły lądowe, obejmujące oddziały rydwanów. Nie mogli w nich służyć oderwani od motyki chłopi. W związku z tym po raz pierwszy w historii Egiptu powstała armia zawodowa, dowodzona przez profesjonalną kastę wojskowych. Rydwany. Przejęte z Bliskiego Wschodu ciężkie drewniane rydwany, przeznaczone dla trzyosobowej załogi, zostały dostosowane do warunków pustynnych – na piasku lepiej sprawdzały się lżejsze modele, mające drewnianą ramę obciągniętą skórą. Egipskie pojazdy miały też dłuższy dyszel i oś przesuniętą nieco do tyłu. Mała waga pozwalała im osiągać prędkość do 40 km/h. Załoga składała się tylko z dwóch ludzi – osłaniającego się tarczą woźnicy i wojownika ubranego w płócienną lub skórzaną tunikę z naszytymi łuskami z metalu. Główną bronią był dobry łuk (strzały z metalowymi grotami tkwiły w kołczanie przymocowanym do rydwanu), do walki na bliskim dystansie służyły krótkie oszczepy. Składające się ze szwadronów liczących po 50 zaprzęgów oddziały rydwanów stały się główną siłą uderzeniową armii i jednostkami elitarnymi. Ich załogi tworzyli najlepsi żołnierze. Garnęli się do nich młodzi mężczyźni z egipskich elit, marzący o sławie i karierze. Z kolei Libijczycy słynęli jako najlepsi woźnice. Na potrzeby oddziałów rydwanów faraonowie założyli hodowlę koni, sprowadzanych w ramach trybutów i wymiany handlowej. Królewskimi stajniami zarządzał urzędnik noszący tytuł nadzorcy koni. Piechota. Egipska piechota składała się w dużej mierze z najemników: Nubijczycy służyli jako łucznicy, Libijczycy w lekkozbrojnej piechocie. W jej uzbrojeniu też zaszły wielkie zmiany, ponieważ na masową skalę wprowadzono broń z brązu, dzięki czemu od czasów Jahmesa II piechurzy byli lepiej przygotowani do walki wręcz. Wyposażano ich w tarczę i włócznię, topory z brązu, długie sztylety, miecze chepesz oraz krótkie oszczepy. Ponieważ w połowie II tys. p.n.e. wśród załóg rydwanów upowszechniły się skórzane kaftany wzmocnione metalowymi łuskami lub płytkami, musiano zwiększyć siłę uderzeniową strzał. Na terenie Syrii pojawił się wówczas łuk kompozytowy, w którym zastosowano ideę klejenia łęczyska z kilku materiałów o różnym stopniu sprężystości. Była to rewolucja technologiczna. Egipcjanie zaczęli sprowadzać takie łuki, ale były one zbyt drogie, by wyposażyć w nie wszystkich łuczników, więc większość nadal używała drewnianych. Innowacją były także strzały z grotami z brązu. Niezbędnym wyposażeniem łucznika stał się skórzany mankiet, osłaniający lewy nadgarstek i przedramię przed otarciem przez odskakującą cięciwę. Wielkie kampanie Thotmesydów. Następca Jahmesa II, Amenhotep I, przede wszystkim starał się jak najdalej poszerzyć granice Egiptu w Nubii; wojska nubijskie zostały zniszczone, wzięto wielu jeńców. By wzmocnić władzę egipską na tych terenach, faraon ustanowił urząd zarządcy zwanego Królewskim Synem z Kusz. Ponieważ Amenhotep I nie miał syna, wyznaczył na swego następcę Thotmesa I, który po objęciu tronu wykazał się wielkim talentem militarnym. Dokończył modernizację armii, po czym w drugim roku panowania ruszył na wyprawę przeciwko Nubii. Dotarł za trzecią kataraktę, zdobył i splądrował stolicę państwa Kusz, Kermę. Z częścią armii dotarł aż do czwartej katarakty. Polecił odnowić egipskie twierdze w Nubii i zbudować ufortyfikowane miasta. By zapewnić sobie spokój, zabrał jako zakładników synów nubijskich wodzów. Wielkim sukcesem zakończyła się też kampania Thotmesa I w Syrii. Egipska armia dotarła aż do Eufratu w strefie wpływów państwa Mitanni, jednej z potęg Bliskiego Wschodu. Thotmes ustawił swoją stelę zwycięstwa w mieście Karkemisz. Był to początek konfliktu z Mitanni, który ciągnął się przez niemal sto lat. Dzięki udanej kampanii syryjskiej Thotmes I rozszerzył sferę wpływów Egiptu na cały Kanaan. Największym wodzem XVIII dynastii okazał się Thotmes III. Od wczesnej młodości brał udział w ekspedycjach prewencyjno-karnych do Nubii, po pewnym czasie sam kierował operacjami wojskowymi. Gdy objął samodzielne rządy, z zapałem przystąpił do konsolidowania imperialnego dziedzictwa, które było zagrożone, gdyż Mitanni umocniło swoją pozycję i podżegało do oporu przeciwko Egiptowi książęta z południowej Syrii i północnego Kanaanu. Pod przywództwem księcia Kadesz zawiązała się koalicja antyegipska. Koalicjanci zgromadzili wojska wokół ufortyfikowanego miasta Megiddo na równinie Ezdrelon w północnym Kanaanie. Thotmes III zareagował natychmiast i już kilka miesięcy po przejęciu pełnej władzy ruszył z kilkunastotysięczną armią ma północ. Przemierzając ok. 24 km dziennie, jego wojska minęły twierdzę graniczną Sile, potem Gazę i Jehem, z którego skierowały się do Megiddo. Wybierając krótszą drogę przez przełęcz Aruna, wojska egipskie ominęły zasadzki i dotarły w pobliże miasta, nie natrafiając na żaden opór. Armia Thotmesa III rozbiła obóz, a następnego dnia stanęła gotowa do bitwy. Przeciwnicy nie sprostali jej w boju i, ponosząc ciężkie straty, czmychnęli w popłochu do miasta, porzucając konie i rydwany. Zaczęło się długie oblężenie. Po wielu miesiącach blokady miasto się poddało. Thotmes III odniósł sukces, złamał opór zbuntowanych książąt. Egipcjanie zdobyli bogate łupy, liczone w setkach rydwanów, tysiącach koni, sztuk bydła, kóz, owiec i jeńców. Nie był to jednak koniec starć w Kanaanie i Syrii. Aby umocnić swą władzę w tym regionie, Thotmes III w ciągu następnych 20 lat wyprawiał się na północ jeszcze 16 razy. Głównie, by umacniać efekty wcześniejszych zwycięstw i zbierać daniny. W czasie ósmej wyprawy w 33. roku panowania dotarł do Eufratu i granic Mitanni oraz przekroczył rzekę. Mitannijczycy nie byli na to przygotowani i wycofali się bez walki. Thotmes III uznał ich odwrót za kapitulację, po czym opisał swój triumf na steli ustawionej obok steli Thotmesa I. Po tej demonstracji siły znów wrócił do kraju z bogatymi łupami i jeńcami, którzy zostali przekształceni w służbę. Za jego panowania na wybrzeżu Kanaanu zbudowano szereg egipskich garnizonów. Ponadto w 47. i 50. roku panowania poprowadził kolejne zwycięskie wyprawy do Nubii i dotarł do czwartej katarakty. Nic dziwnego, że w oczach potomnych był największym egipskim faraonem i wodzem. Ramzes II i Ludzie Morza. W czasach XIX dynastii, której założycielem był dawny wódz egipskiej armii Ramzes I, nasiliła się militaryzacja społeczeństwa. Wojna stała się chlebem powszednim. Najwybitniejszym wodzem okazał się Ramzes II, który już na początku panowania zmierzył się z nowym wrogiem – hordami wojowników zwanymi Ludami Morza, które zaatakowały kraje wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Choć z tekstów znane są ich nazwy (m.in. Szardana, Peleset, Czeker, Dainiu, Szaklusza, Tursza), do dzisiaj dokładnie nie ustalono, skąd ci ludzie pochodzili. Ramzes II pokonał najeźdźców. Przeciwnicy musieli mu jednak zaimponować, gdyż dzięki ruchliwości, nowatorskiemu uzbrojeniu i umiejętnościom umieli przeciwstawić się dotąd niepokonanym oddziałom rydwanów. Dlatego jeńców wcielił jako najemników do piechoty, a z Szardanów stworzył swoją gwardię przyboczną. Na reliefach, np. w Abu Simbel, są oni wyposażeni w okrągłą tarczę i długi miecz sieczno-kolny z brązu. Nosili też zwieńczony dyskiem solarnym hełm z parą rogów. Ramzes wykazał się dużą intuicją, gdyż ci nieustraszeni wojownicy uchronili go przed klęską w słynnej bitwie pod Kadesz. Bitwa pod Kadesz. W owym czasie Egipcjanie rywalizowali w Syrii z Hetytami, którzy rozgromili państwo Mitanni, po czym, wykorzystując bierność królów Egiptu schyłku XVIII dynastii, poszerzyli swoją strefę wpływów. Ramzes II chciał odzyskać kontrolę nad dawnymi lennami Egiptu, m.in. krnąbrnym miastem Kadesz, więc w 1274 r. p.n.e. ruszył z liczącą cztery korpusy, ponad 20-tysięczną armią do Syrii. Zbyt ufny we własne siły młody faraon popełnił poważne błędy. Za bardzo rozciągnął armię, korpusy maszerowały w dużej odległości od siebie, więc nie mogły sobie pomóc w razie niespodziewanego ataku. Ponadto, zbliżając się do Kadesz, nie zadbał o zwiad i nie znał położenia sił wroga. Dlatego wpadł w zasadzkę Hetytów. Gdy pierwszy korpus, którym dowodził król, po przekroczeniu rzeki Orontes rozbijał obóz na północny zachód od Kadesz, siły hetyckiego króla Muwattallisa II, mające obóz po drugiej stronie miasta, z całym impetem rydwanów uderzyły z flanki na maszerujący drugi korpus egipski i rozbiły go. Egipcjanie rzucili się do ucieczki w stronę obozu króla. Hetyci, ścigając ich, uderzyli na obóz. Przed klęską Egipcjan uratowała ponoć bohaterska postawa Ramzesa II, który wraz ze swoimi Szardanami śmiało zaatakował przeważające siły hetyckie. Dłuższy opór jednak nie byłby możliwy. Na szczęście w tym momencie zjawiła się pomoc – z zachodu nadeszły oddziały wysłane do Syrii drogą nadmorską i teraz zaatakowały rozproszone jednostki hetyckie. Hetyci zostali zmuszeni do odwrotu, tracąc wiele rydwanów. Kontynuowana następnego dnia pełnymi siłami bitwa nie przyniosła rozstrzygnięcia, obie strony poniosły ciężkie straty. Ramzes II, widząc, że nie zdoła pokonać przeciwnika, przyjął propozycję zawieszenia broni i zarządził odwrót. Po powrocie do Egiptu polecił opisać i pokazać na ścianach świątyń sw

