Leszek Zinkow Narodziny egiptologii „Przy jednej dosyć wielkiej pyramide” Jak się zaczęło naukowe odkrywanie starożytnego Egiptu.

BEW Piramida Schodkowa w Sakkarze, fotografia z 1905 r. Pielgrzymi, podróżnicy, wojskowi. Gdyby poszukiwać motta dla egiptologii, z pewnością najtrafniejsze byłyby słowa wypowiedziane przez Howarda Cartera, odkrywcę grobu Tutanchamona: „Widzę cudowne rzeczy”. Egipt i jego tajemnice zdumiewały ludzi nieprzerwanie. Znajomość hieroglifów zanikła w IV w. n.e., studiowano więc pisma greckich i rzymskich podróżników, a w średniowieczu odwiedzali Egipt krzyżowcy czy przejazdem pobożni pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej. „Przy jednej dosyć wielkiej pyramide wpuściliśmy się w antrum [grotę], głębokie kilkanaście łokiet, gdzie potem w skale pod ziemią naleźliśmy wiele antra albo pieczur, w których wielkie mnóstwo ludzi pochowanych było” – pisał Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, który przy okazji peregrynacji do Jerozolimy jesienią 1583 r.

dotarł do Egiptu. Mógł on zainaugurować pierwszą w Rzeczpospolitej kolekcję egipską, jednak w drodze powrotnej utracił wiezione ze sobą dwie mumie i skrzynię starożytności. Pół wieku później polski uczony włoskiego pochodzenia Tytus Boratini (Burattini) sporządził mapę Egiptu oraz dokładnie zmierzył piramidy. Jego rysunki znalazły się w sławnym ówczesnym dziele Johna Greavesa „Pyramidographia" (1646 r.). Choć do końca XVIII w. próbowano naukowo badać Egipt (jak Athanasius Kircher), a nad Nil przybywali coraz liczniejsi podróżnicy, pragnący zaspokoić ciekawość zagadek skrywanych pod piaskami kraju faraonów, przełomem okazała się militarna wyprawa Napoleona Bonapartego (1798–1801; brali w niej udział także Polacy) i jej naukowy rezultat – monumentalne dzieło „Description de l'Égypte", które olśniło Europę niezmierzonym bogactwem opisanej cywilizacji. Napoleon przegrał, Francja jednak wygrała współzawodnictwo naukowe. W Kairze zaczął działać L'Institut d'Égypte, bezcenny Kamień z Rosetty odczytał Jean-François Champollion, dając badaczom klucz do sekretu hieroglifów, a w Collège de France założono pierwszą katedrę egiptologii. Wojna konsulów. Rozpoczął się wielki wyścig rabusiów, archeologów i współzawodnictwo muzeów. Spośród działających w pierwszych dekadach XIX stulecia osób, którym te ostatnie zawdzięczają najwspanialsze egipskie skarby, trzeba wspomnieć poszukiwacza przygód Giovanniego Battistę Belzoniego (w młodości siłacza cyrkowego), który w 1817 r. odkrył dla nauki Dolinę Królów, a rok później wszedł do komory grobowej piramidy Chafra (Chefrena). Ale przede wszystkim ekspediował na Stary Kontynent, zwłaszcza do Londynu, setki skrzyń zabytków. Istotną rolę odegrali dyplomaci – konsul Francji Bernardino Drovetti i konsul Wielkiej Brytanii Henry Salt. Ich współzawodnictwo w pozyskiwaniu (i korzystnym sprzedawaniu muzeom) jak największej liczby starożytności nazwano wojną konsulów. Zatrudniano armie poszukiwaczy przeczesujących z niespotykaną dotąd systematycznością Egipt wzdłuż i wszerz, eksplorujących nie tylko łopatami, lecz także materiałami wybuchowymi. Kolekcja Drovettiego trafiła w 1824 r. do Turynu, Luwr wzbogacił się o tzw. drugą kolekcję Drovettiego i część zbioru Salta – reszta powędrowała do British Museum. Tymczasem francuski odkrywca sekretu hieroglifów, Champollion, odbył z włoskim uczonym Ippolito Rosellinim półtoraroczną (1828–29) wyprawę nad Nil. To przedsięwzięcie można nazwać pierwszą misją egiptologiczną. Rezultatem było nie tylko kolejne wzbogacenie Luwru (oraz muzeum we Florencji), lecz także publikacja pomnikowych „Monumenti dell'Egitto e della Nubia" Roselliniego. Karl Richard Lepsius był natomiast kierownikiem ekspedycji pruskiej (1842–45), dostarczając wielką liczbę starożytności do Berlina. Prowadził badania w Memfis i w Tebach, odkrył nieznane piramidy, wydał wielotomowe „Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien", usystematyzował chronologię Egiptu – uważany jest za jednego z twórców naukowej egiptologii. Dyscyplina akademicka. W 1858 r. Francuz Auguste Mariette przekonał wicekróla Egiptu Sa'ida do założenia pierwszego muzeum starożytności w samym Egipcie oraz powołania urzędu Service des Antiquités (Egipskiej Służby Starożytności, 1863 r.), którego zadaniem było powstrzymanie niekontrolowanych wykopalisk i wywozu zabytków. Jego następcą był Gaston Maspero; odkrył on m.in. zbiorowy grobowiec mumii kilkudziesięciu faraonów, które zostały przeniesione w obawie przed złodziejami plądrującymi grobowce Doliny Królów. W latach 1880–1926 wykopaliska prowadził Brytyjczyk William Flinders Petrie. Opracował zasady naukowej dokumentacji, promowane przez bry

