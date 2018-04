Leszek Zinkow Spór o Nefertiti Wszyscy chcą głowy królowej.

BEW Wapienne, polichromowane popiersie Nefertiti. Uprowadzona z Egiptu. Poranek 6 grudnia 1912 r. nie zapowiadał najważniejszego dnia niemieckiej egiptologii. Ekipa archeologiczna kierowana przez Ludwiga Borchardta kopała 300 km na południe od Kairu, na stanowisku Amarna, pozostałości po stolicy Echnatona, w sektorze rzeźbiarskiego warsztatu artysty o imieniu Thotmes. „Nie można opisać słowami, trzeba to zobaczyć” – zapisał Borchardt w dzienniku, gdy z piasku wyłoniła się malowana, naturalnej wielkości głowa pięknej kobiety.

Dlatego 20 stycznia 1913 r. Gustave Lefèbvre, francuski inspektor decydujący o podziale znalezisk, ujrzeć miał jedynie marnej jakości fotografię „gipsowego popiersia". A może zdecydowały wpływy zamożnego berlińskiego przemysłowca, sponsora wykopalisk Jamesa Simona? Nefertiti wraz z innymi zabytkami pojechała nad Sprewę i zniknęła na 10 lat. Zamiast do muzealnej gabloty trafiła na kominek w rezydencji Simona. Badacze zastanawiają się nad ciemną dekadą popiersia i sugerują, że daty oficjalnej ekspozycji w Berlinie w 1924 r. nie wybrano przypadkowo – miała to być niemiecka odpowiedź na odkrycie grobu Tutanchamona. Obiekt pożądania. Twarz Nefertiti została uznana za ideał ponadczasowej piękności i kwintesencję sztuki egipskiej. Dokładna funkcja rzeźby jest nieznana; mogła być modelem służącym jako wzór oficjalnych portretów królowej. Władze w Kairze na różne sposoby próbowały odzyskać biust – już w 1925 r. groziły Niemcom zakazem wykopalisk w Egipcie, później polubownie oferowały im wymianę na inne zabytki. Berlin odmawiał konsekwentnie. W latach 30. XX w. Hermann Göring, szukając sojuszu z królem Egiptu Farukiem I, rozważał zwrot Nefertiti, ale stanowczo sprzeciwił się temu sam Hitler. Po II wojnie światowej władze egipskie próbowały negocjować zwrot Nefertiti za pośrednictwem Amerykanów, kontrolujących zachodnią strefę okupacyjną. Zabytek ukryto bowiem w 1945 r. w kopalni soli w Turyngii, gdzie został znaleziony przez armię amerykańską i przekazany do ośrodka ewakuacyjnego niemieckich muzealiów we Frankfurcie, a następnie do Wiesbaden. W 1956 r. Nefertiti powróciła do Berlina – ale Zachodniego. Zaczęła więc zabiegać o nią także Niemiecka Republika Demokratyczna, która dysponowała większością przedwojennych berlińskich zbiorów sztuki Egiptu, ale bez tego najwspanialszego dzieła. Egipska królowa stała się po tysiącleciach języczkiem u wagi tożsamości państw niemieckich. Próby odzyskania. Na czele listy zabytków, które powinny powrócić nad Nil, popiersie umieścił dr Zahi Hawass, były już sekretarz generalny egipskiej Najwyższej Rady Starożytności, nie bacząc na koncyliacyjne słowa ówczesnego prezydenta Hosniego Mubaraka, k

