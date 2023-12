Na twarzy uśmiech… a pod nim?

Grudzień to specyficzny miesiąc. Z jednej strony pełen jest miłości, ciepłych uczuć i radości z obdarowywania się prezentami. Ale są dzieci, którym tego brakuje przez cały rok, a w grudniu staje się najbardziej dotkliwe… Potrafisz zauważyć potrzebujące dzieci wokół siebie? Wiesz, że nawet w Twoim bloku są dzieci, które przez cały tydzień nie mogą liczyć na ciepły posiłek w domu?

To jedno grudniowe popołudnie jest chyba najbardziej wyczekiwanym dniem w całym roku. Noski przyklejone do szyby i radośnie błyszczące oczy z niecierpliwością wypatrują wizyty gości. Atmosferę oczekiwania czuć w powietrzu od kilku dni. W momencie otwarcia prezentów wybucha prawdziwa euforia.

Świetlice dla dzieci są azylem. Bezpiecznym miejscem, gdzie mogą poczuć się potrzebne, kochane i wartościowe. Nie muszą nikogo udawać ani zakładać żadnej maski… Co roku przez cały grudzień Fundacja POCIECHA w ramach kampanii “Dawanie jest radością” dociera do najmłodszych potrzebujących i poprzez świetlice obdarowuje je prezentami.

Świetlica jest dla mnie drugim domem. Tutaj mogę być w pełni sobą. Nie boję się powiedzieć swojego zdania, bo wiem, że nikt się ze mnie nie będzie śmiał ani mnie oceniał. Z całego serduszka dziękuję Wam za ten rok, kocham Was nad życie! - powiedziała Ala na jednym ze spotkań grudniowych.

„Marzenia się spełniają!”

…te słowa wykrzyczane po rozpakowaniu prezentu pokazują, że kampania Fundacji POCIECHA naprawdę ma sens. To dzięki Twojemu dobremu sercu i chęci pomocy dzieci spełniają swoje marzenia!

W tamtej chwili każde dziecko ma szczery uśmiech przyklejony do twarzy, choć w życiu wcale nie ma tak kolorowo. Są dni, gdy mimo że usta się uśmiechają, w środku tkwi coś więcej. Ból, smutek, rozczarowanie, tęsknota…

Wszyscy czasem zakładamy maski. Nie chcemy pokazać, jacy jesteśmy w środku. Twarda maska potrafi ochronić przed krzywdą wrażliwe i miękkie wnętrze. Potrafi też oddzielić od zła świata. Potrzeba wielkiej odwagi, by stanąć w prawdzie, ale potrzeba ogromnych chęci i jeszcze większej odwagi, żeby tę prawdę dostrzec w drugim człowieku. By dostrzec drugiego człowieka… Do tego zachęca spot grudniowej kampanii Fundacji POCIECHA.

Rozejrzyj się wokół…

Nawet w Twoim najbliższym otoczeniu są osoby, które skrywają niewypowiedziane prośby o pomoc… Są dzieci potrzebujące uwagi, miłości, a czasem ciepłego posiłku raz w tygodniu. Niektóre marzą o pójściu do dentysty z powodu dręczącego bólu zęba czy o okularach, by móc widzieć w szkole z tablicy. Wystarczy je zauważyć…

Działaj!

Kampania „Dawanie jest radością” prowadzona przez Fundację POCIECHA trwa do 28 grudnia. A Ty wciąż możesz do niej dołączyć i sprawić dziecku wymarzony prezent. Wystarczy przelać dowolną kwotę na konto Fundacji w Banku Pekao SA: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666 z dopiskiem „dobre serce” lub poprzez stronę kampanii: www.fundacjapociecha.pl/prezenty/. Zauważ potrzebujących wokół siebie. Zmieniając życie jednego dziecka, zmieniasz cały świat!

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji POCIECHA.

Materiał przygotowany przez Fundację Pociecha