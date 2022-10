Japońskie ogrody. Nie tylko w Kraju Kwitnącej Wiśni

Odnajdziemy je w wielu zakątkach Europy, urządzonych według tradycyjnych reguł sztuki ogrodowej Kraju Kwitnącej Wiśni. To miejsca kontemplacji zjawiska przemijania, zachwytów nad feerią kolorów i przemyślnym układem kształtów, doświadczania harmonii, a nawet zobaczenia ciszy.

Ponad 1000 lat tradycji

Właśnie w Japonii, w XI w., powstało najstarsze na świecie dzieło na temat ogrodnictwa traktowanego jako artyzm. Autor „Sakuteiki” zaleca, by w krajobrazie tworzonym ludzką ręką odtwarzać naturę i dążyć do zharmonizowania go z otoczeniem. W sztuce ogrodowej Kraju Kwitnącej Wiśni liczą się jednak nie tylko aspekty estetyczne, ale też filozoficzne, a nawet religijne, gdyż wzięła ona swój początek z przestrzeni sacrum rozciągającej się wokół świątyń.