Transparentna, organiczna, zakotwiona w lokalnym krajobrazie. Innowacyjna w podejściu do formy, funkcji i materiału, nie zapomina o ludzkich potrzebach – ducha i ciała. Taka jest japońska architektura w Europie.

Lotos dla autokraty

Krzywoliniową, dziurawą strukturę dachu Domu Muzyki docięto do zielonych gospodarzy terenu. Budynek w Budapeszcie ma przybliżać historię muzyki i bogatą spuściznę rodzimych kompozytorów, funkcjonując „w synergii i harmonii z naturą”. Pnie rosnących w środku drzew łatwo pomylić ze smukłymi podporami stropu. Szklana fasada zaciera granicę między parkiem a architekturą – Japończycy tę sztukę opanowali do perfekcji. Dach porównuje się do plasterka kłącza lotosu – składnika kuchni orientalnej.