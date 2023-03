Droga do niedoskonałości

Kiedy weszli do ogrodu po raz pierwszy, pokrzywy sięgały im do pasa, gałęzie zdziczałej akacji przerastały ściany domu, a łodygi bluszczu na dachu miały grubość ramienia. Dzikość i malownicze zniszczenia wymagały ostrożnej, ale natychmiastowej interwencji.

To wielka sztuka odnowić tak, żeby nie zepsuć. Trzeba wrażliwości, wytrwałości i dobrego gustu. Duński fotograf Mads Mogensen i jego żona, włoska stylistka Martina Hunglinger przez dwadzieścia lat cierpliwie, krok po kroku przywracali do życia Casa Bona. Ten dwustuletni dom w niewielkiej miejscowości Neviglie, między Turynem a Genuą, wcześniej był letnią posiadłością rodziny Bona – zamożnych mieszczan z Turynu. Póki tu przyjeżdżali dom tętnił życiem. Pod drzewami parkowały najnowsze modele Fiata, jedyne takie w okolicy, bo signor Bona był pracownikiem słynnej fabryki w Turynie. Ale w latach 70. XX wieku przestali się pojawiać. Dom stał, niszczejąc blisko trzydzieści lat, z czego przez dziewięć był wystawiony na sprzedaż. Nikt go jednak nie chciał.