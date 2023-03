Szlakiem altan śmietnikowych

Można tam znaleźć muzealny eksponat, unikalny prezent, symbol towarzyskiego statusu, perełki designu i rzemiosła z minionych dekad. O swoich motywacjach i wędrówkach szklakiem altan śmietnikowych z dumą opowiadają praktycy.

Śmietnikowcy dzielą się na dwie grupy. Jedni odwiedzają śmietniki wieczorami, na przykład spacerując z psem, inni mijają je rano, pędząc do pracy. Ja należę do tej drugiej kategorii. W Warszawie mieszkałam najpierw w przedwojennej kamienicy w centrum, a potem przeniosłam się na zbudowane po wojnie, bielańskie osiedle spod ręki państwa Piechotków. Śmietnikowe znaleziska same wskakują mi w ręce, ogranicza mnie tylko mały metraż oraz czas i siła potrzebne, by je ratować.