Nowe oblicze Chorzowa

Chorzów zrodził się z przemysłu i dziś powraca do swojego dziedzictwa, przechodząc kolejną już w dziejach transformację. W podróż po nim zabrali nas dwaj architekci: pochodzący z Chorzowa Maciej Franta oraz katowiczanin Robert Konieczny.

Tomasz Malkowski: Zaczęliśmy spacer od terenów po dawnej Königshütte, czyli Królewskiej Hucie. Tutaj w 1802 roku uruchomiono wielki piec „Reden”, który był impulsem do powstania miasta.

Maciej Franta: Podobno, gdy przejeżdżało się ul. Katowicką tramwajem, można było wręcz poczuć żar buchający z pobliskich pieców martenowskich. Szkoda, że nie ma już wielkiego pieca ani kominów, a większość terenów po hucie to ruiny. Choć w części obiektów działa obecnie koncern ArcelorMittal.

Tuż obok jest chorzowski Rynek. Niesamowite, że tak blisko centrum miasta stał przez dwa wieki zakład przemysłu ciężkiego.

Robert Konieczny: To historia charakterystyczna dla miejscowości Górnego Śląska. Najpierw powstawał zakład, a wokół niego osada, rozrastająca się z czasem do skali miasta. Dziś Chorzów mierzy się z tym samym problemem, co Katowice dwie dekady temu. Tam, po upadku kopalni „Katowice”, tuż za halą widowiskowo-sportową Spodek pozostała wielka dziura w przestrzeni. Udało się ją w przeciągu kilkunastu lat przemienić w Strefę Kultury, z nowymi gmachami m.in. Muzeum Śląskiego i NOSPR-u. Wydaje mi się, że Chorzów dopiero wchodzi w ten etap transformacji.