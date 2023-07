„Polityka” po raz 12. przyznała Nagrodę Architektoniczną. Grand Prix trafiło do Aleksandry Wasilkowskiej za projekt Targu Błonie. Magazyn „Salon” nagrodził wnętrza zrewitalizowanego Planetarium Śląskiego autorstwa Joanny i Michała Kapturczaków z Consultor Architekci.

Gala z udziałem laureatów, jurorów, nominujących i sponsorów – firmy Atlas oraz Fox Dekorator – odbyła się 30 maja w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”. Entuzjastycznie przyjęto nową Nagrodę Specjalną, przyznawaną przez „Salon”. – To ważne, że zwracamy uwagę na jakość wnętrz w obiektach użyteczności publicznej – mówił juror Mikołaj Wierszyłłowski, architekt wnętrz i projektant produktu, prezes SPFP. – Wnętrza publiczne kojarzą się z apartamentowcami, hotelami, restauracjami, a pojęcie to jest znacznie szersze – wystarczy spojrzeć, jakiej skali obiekty znalazły się w finałowej piątce: Biblioteka Narodowa, Planetarium Śląskie – to monumentalne budowle, ikony powojennej architektury. Takie przestrzenie wymagają bliskiej współpracy architektów i architektów wnętrz.