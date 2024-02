Bartłomiej Radosz i jego fascynacja niedoskonałością.

Maluję niedoskonałość, bo od zawsze jest ze mną – mówi Bartłomiej Radosz. – od dziecka choruję, stąd uporczywe przyglądanie się ciałom, wrażliwość na ich wygląd. Ciekawi mnie też, dlaczego ludzie ładni, a nawet obdarzeni ponadprzeciętną urodą, uważają, że to za mało. Chcą być idealni. Swoją twórczością nawiązuję do tych napięć między pięknem a brzydotą.

Rok 2023 był dla Pana pomyślny. Finał bielskiego Biennale Malarstwa, duża indywidualna wystawa w Łodzi. Sprzedał Pan na niej wszystkie obrazy. Zrobiło się miejsce na nowe...

Mogę powiedzieć, że wszedłem w nowy rok z nową energią twórczą, wręcz mnie ona rozpiera. Pojawiło się mnóstwo pomysłów, mam wiele planów. Pracuję już nad kolejnymi cyklami. Przyznam, że nie spodziewałem się tak pozytywnego przyjęcia przez krytykę i publiczność. Przecież do malarstwa wróciłem po długiej przerwie, w pandemii. Nie mając nic innego do roboty, w piwnicy krakowskiego bloku, gdzie zamieszkaliśmy z żoną, urządziłem pracownię. Rozstawiłem sztalugi i się zaczęło.

Od czego konkretnie?

Zacząłem malować to, co nagromadziło się w mojej wyobraźni i pamięci przez te lata, kiedy zrezygnowałem z malarstwa. Podjąłem taką decyzję, gdyż poza tworzeniem moim wielkim marzeniem było założenie rodziny. Chciałem jak najszybciej zdobyć finansową niezależność, więc po kilku próbach w zawodzie, postanowiłem go zmienić. Ukrywając, że jestem absolwentem ASP, ukończyłem szkołę zawodową, aby podjąć pracę w budowlance. Ale w pandemii skończyły się zamówienia na remonty. Wróciłem więc do swojej największej pasji i tematu, który od lat mnie fascynuje.