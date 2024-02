Wizyta w gdańskiej pracowni Katarzyny Swinarskiej.

Katarzyna Swinarska tworzy sztukę napędzaną kobiecą wrażliwością ciała, swobodą w myśleniu i niezgodą na podporządkowanie. Siła jej obrazów to przede wszystkim jej siła.

Wróciła do sztuki 14 lat po dyplomie na gdańskiej ASP. Wychowała troje dzieci. Kiedy były małe, projektowała strony internetowe, by zarobić na utrzymanie rodziny. W tamtym czasie nawet nie chodziła na wystawy koleżanek i kolegów, bo za bardzo bolało ją, że to już nie jest jej świat. Chciała zatytułować swój doktorat „Nieobecność kobiety podczas tworzenia obrazu świata”, ale w roku 2014 w Gdańsku było na to za wcześnie.

Pochodzisz ze Swinarskich, rodziny o tradycjach ziemiańskich. Takie pochodzenie pomaga czy przeszkadza?

Temat nazwiska i rodu był obecny w domu. Z jednej strony dało mi to poczucie wyjątkowości, ale też wykształciło duże ambicje oraz świadomość obowiązku nauki i pracy. Rodzice, rodzeństwo – mam dwie siostry i brata – byli zawsze dla mnie nieocenionym oparciem. Jednak ziemiańskie tradycje są okropnie patriarchalne i kiedy w wieku dziewięciu lat dowiedziałam się, że mój nowo narodzony braciszek jest tym, na którego czekano i jedynym spadkobiercą sygnetów, herbów i portretów przodków, poczułam to, co czuję do dzisiaj – niezgodę. Cała moja działalność artystyczna stała się polem do wyrażania sprzeciwu wobec sytuacji, w której dziewczyny są mniej warte, mniej ważne i mniej im wolno.