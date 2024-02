Portugalska ceramika jest fenomenalna. Uwodzi tych, którzy nie boją się kolorów i wyrazistych form. – Wprowadza do wnętrz ciepło, życie, dodaje charakteru aranżacjom – przekonuje Diana Sarna, projektantka i kolekcjonerka.

Gdybym mogła, wyruszyłabym ciężarówką przez Portugalię, odwiedzając outlety takie jak Artesanato A Mó w Sagres – mówi Diana Sarna. – Może kiedyś to zrobię. W niemal każdej miejscowości znaleźć można manufakturę wytwarzającą charakterystyczną dla danego regionu ceramikę. To produkty nie do podrobienia z uwagi na specyficzny skład gliny wydobywanej tylko w tej części świata. Wciąż kultywowane są tu tradycyjne metody wypalania, zdobienia i szkliwienia. W outletach oraz sklepikach przy manufakturach w małych miasteczkach znaleźć można prawdziwe skarby za grosze – podpowiada.