Renesans dywanów. Jakie dywany cieszą się popularnością?

Próbowaliśmy się ich pozbyć. Traktowaliśmy z wyższością. Wyśmiewaliśmy. A wygląda na to, że nie możemy bez nich żyć. Bo lubimy przytulność, czasem snobujemy się na modernistyczny eklektyzm, a może po prostu mamy ten sarmacki gen, który każe zachwycać się dywanami i szczodrze dekorować nimi wnętrza.

Gdy na internetowych grupach „śmieciarkowych”, oferujących rzeczom drugie życie, pojawia się do wzięcia „pers” rodem z PRL, walka o niego jest równie zaciekła, co konflikt między współwłaścicielami wsi Adamczycha, sportretowanymi w komediowym hicie 1670. Sukces osadzonego w szlacheckim uniwersum serialu może być już tylko kolejnym zjawiskiem napędzającym nową falę popularności dywanów. Co ciekawe – niezmiennie odwołującą się do korzeni dywanowego rzemiosła, zrodzonego cztery tysiąclecia temu na pustyniach Persji (obecnie Iranu). Wariacje na temat orientalnych arabesek, ich dekonstruowanie, przeskalowywanie, zmiany kolorów, zabawę estetyką „used look” czy komputerowego glitchu bez trudu można znaleźć zarówno w kolekcjach luksusowych dywanowych marek, jak i w pobliskim markecie budowlanym.