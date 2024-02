Finaliści NAGRODY SPECJALNEJ MAGAZYNU „SALON”

W ramach 13. edycji Nagrody Architektonicznej Polityki po raz drugi przyznamy NAGRODĘ SPECJALNĄ MAGAZYNU „SALON” dla najlepszego wnętrza użyteczności publicznej, oddanego do użytku w 2023 roku. Oto finaliści, a zwycięzcę poznamy już w czerwcu.

Budynek edukacyjny w Lob Marszewo, Gdynia

Rozproszone bryły obiektu, spięte jednorodnym ogrodzeniem, nawiązują do archetypu stodoły. Zastosowana w nich konstrukcja z prefabrykatów wielkogabarytowych z drewna laminowanego krzyżowo (CLT) zaprocentowała wytrzymałością, świetnymi parametrami akustycznymi i termicznymi. Technologia CLT jest coraz bardziej ceniona na świecie, ale po raz pierwszy zastosowano ją całościowo w polskim obiekcie użyteczności publicznej. O tym, jak trudne to było wyzwanie, świadczy fakt, że od szkiców koncepcyjnych do oddania budynku do użytku minęło osiem lat.