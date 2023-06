Po raz 12. przyznaliśmy Nagrodę Architektoniczną „Polityki”. Zobacz relację z gali

Gala z udziałem laureatów, jurorów, nominujących i sponsorów odbyła się 30 maja w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”.

Ale właściwie to nagrody były aż cztery. Druga to wyróżnienie, które w formule plebiscytu od lat przyznają internauci, czytelnicy „Polityki”. Tym razem najbardziej spodobał się im Park Kieszonkowy w Bytomiu.

Przyznano także specjalne wyróżnienie dla Szkoły Ukraińskiej w Warszawie. Co ciekawe, otrzymali je projektanci z xystudio, którzy trzy lata wcześniej odebrali nasze Grand Prix za Dom dla Bezdomnych w Jankowicach, a tym razem całą pracę wykonali pro publico bono.

Takich ciekawych powrotów było zresztą więcej. Na przykład wśród tegorocznych laureatów jest Robert Konieczny i jego biuro KWK Promes. W finale znalazł się już po raz szósty (rekord naszego konkursu!), co oznacza, że statystycznie co dwa lata zostaje dostrzeżona i nagrodzona kolejna jego realizacja.

Decyzja jury spotkała się z wielkim aplauzem publiczności zebranej tym razem w gościnnych progach Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Wydaje się, że nieprzypadkowo. Zarówno ze sceny, jak i w kuluarach, gdzie dyskusje toczyły się do późnego wieczora, wyrażano wiele opinii o tym, jak zmienia się w ostatnich czasach społeczne postrzeganie architektury. Relacjonując prace jury, jej członkini Anna Cymer zauważyła, że wyczuwa się zmianę spojrzenia na przestrzeń publiczną, która wyraźnie ewoluuje od zachwytu nad spektakularnością ku docenianiu obiektów zaspokajających podstawowe ludzkie potrzeby, przyjaznych, proekologicznych. Przypomnijmy, że wśród piątki laureatów tym razem znalazły się: placówka medyczna, placówka edukacyjna, park, targ. I nawet prywatny dom w Miedziance zaplanowany został tak, by w połowie pełnić funkcje społeczne (księgarnia plus miejsce pracy twórczej). Star-architekci w odwrocie.