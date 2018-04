Odebrać gronostaje Szkolnictwo wyższe stało się ostoją dla ludzi związanych z systemem komunistycznym – mówi działacz prawicy Robert Winnicki.

Miejsce homo sovieticus zajmie człowiek, który będzie miał „świadomość antykomunistyczną". Co prawda komunizm leży martwym bykiem, ale nie dla wszystkich. Można go wmówić, podobnie jak zamach. Dla niektórych wyziera z każdego kąta, czai się za węgłem, więc dekomunizacja jest pilna. Postkomunistyczne złogi w MSZ, w mediach, na uczelniach, w wojsku – trzeba wyciąć do kości. Nawet posłowie i ministrowie skandują „Precz z komuną!", a ich kibole zapowiadają, że zamiast liści będą wisieć komuniści. Za wzór bohaterstwa nowy człowiek będzie uznawał żołnierzy wyklętych, choć nie wszystkie ich czyny były godne podziwu, będzie też przekonany, że prezydentem tysiąclecia był Lech Kaczyński, natomiast Wałęsa i Tusk to targowica. Historię i prawo stanowi się dziś w odpowiedzi na zamówienie polityczne. Trzeba kogoś usunąć z historii? Nic prostszego – są podręczniki, fundacje, pieniądze, muzea – uszyjemy wam historię na miarę. Trzeba usunąć z sądu? – ustanawia się nowy wiek emerytalny i nowe uprawnienia dla ministra. Trzeba kogoś zwolnić? – znajdzie się przepis. Uderzyć po kieszeni? Proszę bardzo, będzie ustawa. Przypomina się tzw. Lex Arons, od nazwiska młodego fizyka i socjaldemokraty niemieckiego, którego za czasów Bismarcka nie chciano zatrudnić na uniwersytecie w Berlinie. Dorobiono więc odpowiednią ustawę, która zabraniała członkom partii socjaldemokratycznej (SPD) nauczania na pruskich uniwersytetach. Nominacje profesorskie były zazwyczaj polityczne, kandydatom z „niewłaściwymi" poglądami często odmawiano stanowisk – czytamy w znakomitej książce „Berlin, Metropolia Fausta" pióra Alexandry Richie. Dostęp do zawodu mogło zablokować tajne głosowanie członków rady uniwersyteckiej, co prowadziło do eliminacji osób o radykalnych poglądach, „a także Żydów", których omijano przy awansach i nominacjach. Szczególną wagę przywiązywano do… historyków. Po zjednoczeniu Niemiec (1870/71) od historyków oczekiwano „pomocy w stworzeniu nowej tożsamości narodowej. Większość posad w Berlinie zajmowali konserwatywni historycy, którzy chętnie pomagali spisaniu nowej wersji historii". Zdaniem wpływowego wówczas badacza Leopolda von Ranke celem badań historycznych było „utrzymanie i rozwój potęgi państwa, zwłaszcza niemieckiego". Historycy, którzy byli krytyczni wobec Rankego, „po zjednoczeniu zmienili jednak poglądy, uznając wyższość kultury niemieckiej". Jeden z popularnych i szanowanych historyków Heinrich von Treitschke „gloryfikował wojnę, podnosząc ją do rangi niemieckiego przeznaczenia, dzięki któremu naród wkrótce się oczyści". Wielu berlińczyków wierzyło propagandzie, według której pozostałe potęgi europejskie robią wszystko, by osłabić Niemcy, i spiskowały w tym celu. Coraz częściej mówiono o wojnie prewencyjnej z Rosją, młodzi ludzie garnęli się do wojska. Wybujałe ambicje, obsesja spiskowa, nieufność wobec sąsiadów, strach przed okrążeniem, kult Ateny, bogini wojny – która to wojna ma podobno swoje dobre strony – to wszystko leżało u źródeł pierwszej wojny światowej. W niektórych umysłach takie myślenie żyje do dziś. Nasłuchuję, co dzieje się w środowisku akademickim. Prof. Paweł Machcewicz, uwolniony przez władzę od ciężaru kierowania Muzeum II Wojny Światowej, mówi, że „Historia stała się dla tego rządu ważniejsza niż wiele bieżących spraw". Znajomi mówią mi na lewe ucho, że wśród młodzieży rej wodzi prawica, a konkretnie endecja. Prawym uchem słyszę natomiast, że świat akademicki w Polsce XXI w. jest opanowany przez… lewicę. Jedno jest pewne: trwa przygotowanie artyleryjskie do zdobycia wieży z kości słoniowej, w której zaszyli się uczeni. Oto kilka próbek. „Pilnie trzeba wygenerować strukturę, która zastąpiłaby bojówkarskie fundacje, instytuty i zespoły tzw. społeczeństwa obywatelskiego, finansowane przez George'a Sorosa. (…) Dotyczy to również elementów sowieckiego nowotwora tzw. Polskiej Akademii Nau

