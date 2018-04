Co mnie rozerwało W drodze do metra znajoma skarżyła mi się, że na trawniku obok Muzeum, a zwłaszcza na pobliskim pagórku, niektórzy(-re) opalają się topless.

Robi mi się niedobrze, kiedy czytam, że Żydzi byli bierni, że powstańcy w getcie „zachowali godność”, czyli ci, którzy umarli z głodu lub poszli do Treblinki, godności nie zachowali, że więcej było pomocy niż powstania albo odwrotnie, że wreszcie ulica Lewartowskiego nazywa się teraz ulicą Marka Edelmana, czyli złego Żyda zastąpiono dobrym Żydem. Kto segregował – nie wiem i nie chcę wiedzieć. To już przekracza wszelkie granice. Marek Edelman zasługuje na każdą ulicę, ale czy należy go wciskać akurat w mienie pożydowskie, jakim jest dawna ulica Lewartowskiego?! Piękny natomiast był koncert 19 kwietnia przed pomnikiem Bohaterów Getta zorganizowany przez Muzeum Polin – wspaniała atmosfera, wielka muzyka, prezydenci Duda, Komorowski, Kwaśniewski razem, żadnych przemówień, tylko płomienie menory i znicza, setki warszawiaków. Taką Polskę chciałbym widzieć… Obok mnie siedziała para (50+), która rozmawiała w jakimś dziwnym języku i nie rozumiała ani słowa. Zacząłem im po angielsku streszczać, co jest grane. Na koniec zapytałem sąsiada, w jakim języku rozmawiają. – Po fińsku – odpowiedział. – To ja zaprojektowałem ten budynek – dodał Rainer Mahlamäki, wskazując na Muzeum Polin. W drodze do metra znajoma skarżyła mi się, że na trawniku obok Muzeum, a zwłaszcza na pobliskim pagórku, niektórzy(-re) opalają się topless. – Taka jest kolej rzeczy – pomyślałem. Ci, po czyich kościach dziś stąpamy, walczyli, żeby słońce powróciło na Muranów. W metrze, żeby się rozerwać, zacząłem czytać najnowszy (16 kwietnia) numer ulubionego tygodnika „The New Yorker”. Oto, co mnie rozerwało. PLAC WILSONA. Dwoje globalistów, matka i syn, są na plaży. Syn poszedł popływać i zaczął tonąć. Ratownik rzuca się do pomocy, walczy z żywiołem i omal sam nie idzie na dno. W końcu wyprowadza ofiarę na brzeg. – Ale on miał czapkę – mówi matka do ratownika. Matka globalistka i syn globalista skarżą ratownika do sądu i uzyskują wysokie odszkodowanie, zasądzone przez globalistę z Trybunału Międzynarodowego w Hadze. DWORZEC GDAŃSKI. Sceptycy od dawna ostrzegali, że w internecie nie jesteś klientem, tylko produktem. Dostajesz tanie upominki i przypomnienie o urodzinach, ale za to mają twoje dane osobowe. Cambride Analityca sporządziła „profile psychograficzne”, w oparciu o które wysyłano reklamy i propagandę skrojone na miarę milionów wyborców i konsumentów. Wkrótce nie trzeba będzie głosować, żeby ogłoszono wynik wyborów. RATUSZ ARSENAŁ. W 1933 r. w miejscowości Norfolk zbudowano więzienie. Prowadzono tam debaty z udziałem drużyny więźniów m.in. z zespołem Uniwersytetu Oxford. „Faceci, z którymi debatowaliśmy, prawie wszyscy byli skazani na karę śmierci lub dożywocie. Dali nam nieźle popalić” – wspomina jeden z uczestników. W latach 1951–66 drużyna więzienna wygrała 146 debat, przegrywając 8. Wolno im trenować wspólnie tylko godzinę tygodniowo. Temat debaty nie może być antyrządowy. W tym roku było to pytanie, czy należy zlikwidować kolegium elektorów. Harvard wygrał z trudem 68:61. ŚWIĘTOKRZYSKA. Jeżeli kupujesz elegancki wyrób firmy Gucci, Burberry czy Chanel, i widnieje na nim metka „Made in Italy”, to znaczy, że kreacja ta lub torebka została wyprodukowana przez Chińczyków we włoskim mieście Prato. 200 tys. mieszkańców, 10 proc. Chińczyków. Drugie w Europie (po Paryżu) skupisko emigrantów z Chin. Zaczynali szyć w drobnych warsztatach, potem awansowali do „szybkiej mody” (pronto moda), koszule non-iron, plastikowa bielizna. Obecnie zaopatrują najbardziej wymagające domy mody, a reporter zwiedzał halę produkcyjną „o rozmiarach boiska do piłki nożnej”. Pracują kilkanaście godzin na dobę (mówią o nich „żółci stachanowcy”), śpią często w warsztatach, jedzenie im dowożą. Zarabiają godziwie, sprzedają swoje wyroby hurtownikom po kilka dolarów za sztukę, by potem w eleganckich galeriach kosztowały 10, a nawet 100 razy więcej. Jeżdżą BMW, mercedesami, żaden nie wsiądzie do fiata.

