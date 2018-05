Pisz pan dla Wojtka Żeglowałem po morzach i oceanach, ale moim portem macierzystym była i jest POLITYKA.

Kilka dni temu byłem na Powązkach. Obok przechodziła wycieczka polonistów ze Śląska. W pewnej chwili przewodnik zatrzymał się i powiedział: „Ktoś pytał o pisarzy. Proszę, tu spoczywa Nałkowska, obok Tuwim, a tam stoi redaktor Passent”. O frekwencję na pogrzebie mogę być spokojny. „My już swoje miejsce w historii prasy polskiej mamy” – mówił Mieczysław Rakowski. Kiedy w 1958 r., jako student, przyniosłem pierwszy artykuł do POLITYKI (pod tytułem „Czy ekonometria jest nauką burżuazyjną?”), nie wiedziałem, że dokonuję wyboru na całe życie. Jak mawiał K. T. Toeplitz, znakomity felietonista i krytyk, „Passent skądkolwiek wyjdzie, umie trafić tylko do POLITYKI”. To prawda, nie mam zmysłu orientacji w terenie. Byłem kiedyś z wycieczką w Hiszpanii, przed południem zwiedzaliśmy zabytki, po obiedzie czas wolny. Wiele było katedr i pałaców, które można było obejrzeć w czasie wolnym, ale jak do nich trafię, a potem wrócę do hotelu? Przykleiłem się więc do jednego z uczestników wycieczki, pułkownika, który miał doskonałą orientację w terenie, po prostu geniusz topografii. Gaudi, La Rambla, Casa Mila – wszędzie trafiał z zamkniętymi oczami. Trzymałem się go kurczowo. Miał tylko jedną wadę – był galopującym antysemitą. Gdy mijaliśmy jakąś synagogę, cheder czy bank Rothschilda, nie omieszkiwał wskazać z niesmakiem, że to obiekt żydowski. Co miałem robić: znosić upokorzenie czy kręcić się dookoła hotelu? Wybrałem to pierwsze. Antysemici przychodzą i odchodzą, a La Sagrada Familia pozostaje. Żeglowałem po morzach i oceanach, ale moim portem macierzystym była i jest POLITYKA. Zastanawiałem się, dlaczego? Kiedy inni w odpowiedniej chwili (tak jak radził Hemingway) odchodzili z POLITYKI i niektórzy robili kariery, ja wędrowałem z Redakcją – z Pałacu Kultury w Aleje Jerozolimskie 37, stamtąd na Chmielną, dalej na Dubois, Miedzianą i wreszcie do imponującej własnej siedziby na Słupeckiej. Tak więc i ja byłem w pewnym sensie podróżnikiem. A tak serio, to sądzę, że moje przywiązanie do POLITYKI ma trzy źródła. Pierwsze – to wojna, która pozbawiła mnie rodziny i chyba instynktownie szukałem oparcia. Drugie – to skłonność do gry zespołowej i obawa przed samodzielną konfrontacją ze światem. Wybitni członkowie naszego zespołu – Rakowski, Kapuściński, Krall, Urban – odeszli z redakcji i grali na własną rękę. Ja kurczowo trzymałem się naszej łajby, nawet kiedy nabierała wody i należało skakać. Wreszcie – trzecia przyczyna: gdzie byłoby mi tak dobrze jak w POLITYCE? Tutaj mogłem uprawiać swoje felietonowe rzemiosło, tutaj mam swoich czytelników, którzy są przede wszystkim czytelnikami POLITYKI, i nie poszliby za mną, gdybym odszedł do innego pisma. POLITYKA daje potężnego kopniaka w górę, a jak daleko ktoś doleci, czy zostanie Ikarem czy Hermaszewskim – to już jego sprawa. Mając lat 20 plus, we wschodnim Berlinie poznałem Konrada Swinarskiego, który w latach 1955–57 był asystentem Bertolta Brechta. Przez nich zetknąłem się z Thomasem Harlanem, młodym pisarzem antyfaszystą z zachodniej części miasta (muru jeszcze nie było). Thomas wręczył mi gruby maszynopis wspomnień Adolfa Eichmanna, z odręcznymi poprawkami zbrodniarza. – Możesz z tym zrobić, co chcesz – powiedział. Gdybym był ze „Świerszczyka”, tobym chyba nie poznał tych ludzi, nie dostał tej zdobyczy, która umocniła pozycję POLITYKI. Wywiad z prezydentem Bushem? Kto by mnie wpuścił do Gabinetu Owalnego w Białym Domu, gdyby nie dorobek POLITYKI? Oriana Fallaci by do mnie nie przyszła. Uniwersytet Princeton? Po prostu zadzwonił telefon z Ambasady USA, na pierwsze spotkanie poszedłem z Darkiem Fikusem jako przyzwoitką. Trzy miesiące w Sajgonie w 1966 r.? Inicjatywa POLITYKI. Harvard? Patrz Princeton. Cztery lata jako redaktor „The World Paper” w Bostonie? Kto by mi to powierzył, gdyby nie reputacja POLITYKI? Ambasador w Chile – „lo mismo” (to samo). Nigdy nie otrzymałem żadnej propozycji od jakiejkolwiek redakcji w Polsce. Jestem więc w POLITYCE poni

