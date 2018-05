Adam Szostkiewicz List otwarty do Marka Kuchcińskiego

Piotr VaGla Waglowski/Wikipedia Szanowny Panie Marszałku,

Drogi Marku, Łączą nas miłość do Przemyśla, udział w ruchu Solidarności i opozycji demokratycznej. Współpracowałem z niecenzurowanym czasopismem „Strych Kulturalny”, którego byłeś założycielem i redaktorem. Byłem pod wrażeniem, że na dyskusje „Strychu” przybywało do Przemyśla tylu wybitnych, niezależnie myślących ludzi. Podziwiałem Twoje zaangażowanie w działalność opozycyjną w trudnym czasie stanu wojennego i w latach następnych.

Szanowny Panie Marszałku, Drogi Marku, Łączą nas miłość do Przemyśla, udział w ruchu Solidarności i opozycji demokratycznej. Współpracowałem z niecenzurowanym czasopismem „Strych Kulturalny”, którego byłeś założycielem i redaktorem. Byłem pod wrażeniem, że na dyskusje „Strychu” przybywało do Przemyśla tylu wybitnych, niezależnie myślących ludzi. Podziwiałem Twoje zaangażowanie w działalność opozycyjną w trudnym czasie stanu wojennego i w latach następnych. Po przełomie 1989 r. nasze drogi rozeszły się. Ty wstąpiłeś do Porozumienia Centrum, ja związałem się na pewien czas z krakowskim środowiskiem Unii Demokratycznej/Unii Wolności. Ja w kampanii prezydenckiej 1990 r. pracowałem w biurze prasowym Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, Ty, wraz z Porozumieniem Centrum i NSZZ Solidarność, znalazłeś się w obozie Lecha Wałęsy. Mimo wszelkich różnic, jeszcze z okazji 25-lecia przemyskiej Solidarności, mogliśmy wspólnie uczestniczyć w mszy świętej celebrowanej przez abp. Józefa Michalika i zjeść później pierogi na Wzgórzu Zamkowym. Dziś pełnisz zaszczytny urząd Marszałka Sejmu RP. Zostałeś uhonorowany w swoim środowisku politycznym, lecz ten urząd jest zobowiązaniem wobec ogółu obywateli. Trudno mi pojąć, dlaczego swoimi działaniami w roli marszałka dowodzisz od dawna, że te

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.