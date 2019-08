Nazwijmy to propagandą mimochodem. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz mówi w magazynie „Polska. The Times” o zagrożeniach dla Unii: „Przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, kryzys demograficzny i masowe podważanie sensu europejskiej wspólnoty politycznej. Żółte kamizelki, bunt we Włoszech, brexit, ogólnoeuropejski – poza Polską – kryzys zaufania do instytucji – to podstawowe problemy, z jakimi musi zmierzyć się nowa Komisja, Rada czy Parlament Europejski”.