Prawica niejedno ma imię

Na zapleczu prawicy i lewicy kotłuje się ideologiczna dzicz.

Pojęcia polityczne kursują w mediach i przy ludzkich stołach, lecz nie stają się przez to lepiej rozumiane. Nieliczni wiedzą, co one właściwie znaczą. Dotyczy to również pojęcia prawicy, choć niby do prawicowości poczuwa się większość polskich polityków i wyborców. Nie widać jednak, by wiele ich wszystkich łączyło, oprócz nacjonalizmu (reklamującego się jako patriotyzm) oraz niechęci do przemian obyczajowych, zwłaszcza tych równościowych, związanych z pozycją społeczną kobiet oraz osób innych niż heteroseksualne.