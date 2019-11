Platforma się wybiera

Nie udało się wygrać z PiS, więc członkowie PO zajęli się walką między sobą. Wewnętrzne rozgrywki największej formacji opozycyjnej mogą wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich.

Wejście do gry 55-letniego popularnego prezydenta Poznania może nadać nową dynamikę części opozycyjnej sceny.

Żartom nie było końca. Że RODO, więc nazwiska kontrkandydata Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w partyjnych prawyborach nie można ujawnić. Że Grzegorz Schetyna krąży nocą po Wiejskiej, łapie ludzi i namawia do startu. Czy wreszcie: że Kidawa zmierzy się z panem In Blanco, bo zaufany szefa Platformy zbierał podpisy pod zgłoszeniem, na którym nie wpisano niczyjego nazwiska. Ale i rzeczywistość okazała się kabaretowa. Rzutem na taśmę, tuż przed końcem przyjmowania kandydatur, do siedziby Platformy ktoś dostarczył białą kopertę.