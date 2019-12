Przepierka

Powiedziałbym, że teorię przydatnego brudu prezes PiS przekuwa w praktykę do dziś.

Nad moim biurkiem od 12 lat wisi dedykowane mi zdjęcie młodego mężczyzny z pękiem lin do prac wysokościowych na ramieniu. To Donald Tusk, przyszły premier i szef Rady Europejskiej. Właśnie ukazała się, w formie osobistego dziennika, jego książka „Szczerze”. W niej – przypomnienie pewnej rozmowy. Tusk zapytał Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego otacza się tak marnymi ludźmi. Na to usłyszał: „Dla mnie partia jest narzędziem do robienia porządków w Polsce, a brudną ścierką też można sporo brudu wytrzeć”.