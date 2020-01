Nie mnie jednemu draństwo wiecowego Andrzeja Dudy kojarzy się z najgorszymi czasami PRL – Moczarem i Marcem ’68.

Mam taki wiosenny pomysł gospodarczy i od niego zaczynam, bo szkoda, żeby się zmarnował. Miliony ton węgla leżą na śląskich hałdach i rząd nie bardzo wie, co z nim zrobić. Ja już w grudniu pisanki na choinkach wieszałem i przestałem w piecach palić, bo ciepło. Tylko elektrownie rosyjskim węglem druty grzeją, za co płacimy Putinowi. I to jest teraz cała nasza polityka zagraniczna. No, czasem jakiś komunikat się ukaże na oficjalnych stronach, dokąd znów Duda nie pojedzie, choć się wybierał.

Wracam do węgla.