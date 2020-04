Rospuda-bis

Kiedy polskie miasta marzą o budowie obwodnicy, jest jedno, które ma odwrotne marzenie. To... Augustów. To samo miasto, które kilkanaście lat temu było ogólnopolskim symbolem walki mieszkańców z zalewającą ich falą tirów. To właśnie pod Augustowem rozgrywały się słynne bitwy działaczy ekologicznych z drogowcami, gdy ówczesny premier Jarosław Kaczyński nakazał, aby nie zważając na przepisy środowiskowe, budować obwodnicę przez dolinę rzeki Rospudy. Naruszenie obszaru Natura 2000 doprowadziło do interwencji Brukseli i budowę trzeba było przerwać.