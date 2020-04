Woda wyżej

Największy polski park narodowy płonął w ciszy trzy dni.

Susza jak diabli, a to dopiero kwiecień się kończy. Aż mi się dusza na lewą stronę wywraca, gdy piszę, że części Biebrzańskiego Parku Narodowego nie ma i szybko nie będzie. Przyroda długo liże rany, gdy z radosnej orkiestry życia zostaje piach i popiół. Pożar wywołał człowiek. Wypalał trawy, bo tak mu było wygodniej i taniej, choć wie, że tego robić nie wolno. Stary Mrożek mi się przypomniał: „O ty! Małorolny/Prosty i oddolny!/Nie siejesz, nie orzesz/a odstawiasz zboże”. Dodałbym mój dwuwiersz: „Pana Boga pochwalisz/i co chcesz, to podpalisz”.