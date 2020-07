Duda na wozie. Analizy ekspertów po pierwszej turze

Co pokazała pierwsza tura wyborów prezydenckich? Jakie wnioski powinni wysnuć kandydaci i co to oznacza dla ich środowisk? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ekspertów: komentatorów politycznych i badaczy.

Chybiony pomysł Lewicy Rafał Chwedoruk Kampania Roberta Biedronia była taka, jakiej wielu polityków lewicy z generacji 40-latków chciało od lat – bez czerwonego koloru, nowoczesna, europejska i fajna. I jej wynik też był fajny. Dla PO i PiS. Po raz pierwszy od 30 lat w wyborach zabrakło nazwy SLD w jakiejkolwiek postaci. Lewica sprawdziła więc wartość szyldu, który niejeden raz pozwolił jej przetrwać, także w wyborach z lat 2018–19.