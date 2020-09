Muszka na gumkę świadczy, że rezerwy kadrowe są na wyczerpaniu. Władza bierze już nawet tych na gumkę.

Minister edukacji (oczywiście narodowej) Dariusz Piontkowski mówi, że „dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić mydło w toalecie, bieżącą wodę, ręczniki papierowe i to są wymogi, które funkcjonowały dawniej, jeszcze przed epidemią. To także mycie powierzchni w szkole czy wietrzenie sal. Nie są to bardzo skomplikowane działania i jeśli dyrektor ich przestrzega, to nie ma powodu, by pociągać go do odpowiedzialności”.

Przecieram oczy ze zdumienia. Czy ja czytam rozmowę z ministrem w poważnym dzienniku „Rzeczpospolita”, czy też monolog do kabaretu, jakże hojnie zresztą wspieranego milionami złotych przez rząd.