Tańcowały dwa wentyle

Trójka i POLITYKA w jednym stały domu. My mieliśmy trafić do „aktywu”, oni do młodzieży.

Uwagę moją zwróciły słowa Agnieszki Kamińskiej, prezes Polskiego Radia, pod adresem popularnej kiedyś radiowej Trójki. „W Trójce od kilkudziesięciu lat nic się nie zmieniało. Te same osoby prowadziły w ten sam sposób te same audycje. I tak przez 40 lat. Na sugestie, że coś trzeba zmienić, właściwie nie było żadnej reakcji. A teraz słyszymy: »To jest nasz domek. Oddajcie nam naszą Trójkę«. Przecież Program Trzeci nie jest własnością żadnej grupy pracowników, Program Trzeci to radio publiczne”.