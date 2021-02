Platforma się kiwa

Młodość, świeżość i energia, które rok temu obiecywał Borys Budka i jego ekipa, uleciały. Są za to napięcia, obawy, rozgoryczenie. Platforma czeka, aż PiS się wyłoży, ale wcześniej sama może się zachwiać, jeżeli w sondażowym wyścigu minie ją Szymon Hołownia.

Jarosław Kaczyński szuka lidera opozycji – twierdzi Sławomir Nitras. Co, biorąc pod uwagę wyniki niedawnego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, w którym 59,1 proc. Polaków powiedziało, że nie jest w stanie wskazać lidera opozycji, można by uznać za złośliwość wymierzoną w szefów obecnych ugrupowań opozycyjnych. Ale członkowi zarządu PO chodzi o coś innego. Jego zdaniem PiS szykuje się już do oddania władzy, a Kaczyński poszukuje kogoś, za kim będzie mógł się schować i kto silniej niż Morawiecki będzie bronił pisowców przed rozliczeniami.