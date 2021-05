Kosodrzewinę i bezrobocie mamy najniższe w Unii Europejskiej.

Facet, który raz był za granicą, wie, po co tam jeździć. Bo każdy średnio rozgarnięty to wie. Można tam załatwić, taniej lub drożej, aborcję. Nędzne to słowa Kaczyńskiego. Ociekające hipokryzją. Cyniczne. Nieliczące się z niczyim bólem. Podobnie jak te ministra zdrowia Niedzielskiego, który zabrał kobietom z listy refundacyjnej lek na zaawansowany nowotwór piersi. Przecież to wyrok śmierci, podniosły się głosy pacjentek i lekarzy. Widocznie któryś z kolegów konsultantów NFZ musiał się pomylić, bo lek potrzebny jest 80 kobietom w Polsce – odpowiedział minister i dodał, że w przyszłym tygodniu pewnie do tego tematu wrócą.