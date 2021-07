Z wyrazami szacunku dla dziennikarzy zajmujących się edukacją, pozdrawiam z wakacji, tego czasu nieco poluzowanego szczękościsku.

Różnym ludziom współczuję, ale takiej redaktorce Justynie Sucheckiej to już współczuję bardzo. No bo powiedzmy to sobie szczerze – pracuje ona w warunkach trudnych. Każdego dnia obrabia swoje niewdzięczne dziennikarskie pole: przepuszcza przez siebie wszystko to, czego nikt naprawdę nie chciałby przepuszczać, analizuje to, co do analizy trudne, bo durne, odpychające i nieraz podłe, a potem stara się podać efekty tych analiz nam – czytelnikom, nam rodzicom dzieci, które skazane są na polską szkołę, rodzicom, którym skóra cierpnie na grzbietach od kolejnych rewelacji i rewolucji, którzy zaczynają z rozrzewnieniem myśleć o swoich szkołach sprzed dekad, bo na tle tego, co mamy dziś, nie wypadają one jakoś perwersyjnie źle.