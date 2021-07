Czy służby włamały się na popularne komunikatory?

Korzystanie z szyfrowanej komunikacji, jaką oferują Telegram, WhatsApp czy Signal, to wciąż najbezpieczniejsza – poza osobistym spotkaniem – forma wymiany informacji czy wiadomości.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że polskie służby, w tym prokuratura, mają dostęp do rozmów z komunikatorów takich jak WhatsApp czy Signal. Odniósł się w ten sposób do sprawy Sławomira Nowaka, którego podejrzewa się o przyjęcie korzyści majątkowych i kierowanie grupą przestępczą. Czy to oznacza złamanie szyfrowania tych – popularnych także wśród polityków opozycji – aplikacji?

